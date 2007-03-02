پله های زیاد مصلی تهران ناشران و مردم را به زحمت می اندازد

مسعود پایدار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب ، افزود : تا زمانی که محل مناسبی برای نمایشگاه کتاب تهران ساخته نشده است مکانی مناسب تر از محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران وجود ندارد .

وی افزود : درعین حال باید حرف کسانی که مصلی تهران را برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران انتخاب کرده اند شنید و آنها هم باید اعلام کنند که چه کار کارشناسی در مورد این مکان صورت داده اند .

مدیرعامل موسسه نشر کتاب دانشگاهی خاطرنشان کرد : در وهله اول به نظر می رسد مصلی تهران به هیچ وجه امکاناتی مانند نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اختیار شرکت کنندگان قرار نمی دهد و از طرفی دیگر وجود تعداد زیاد پله هایی که در مصلی تهران وجود دارد زحمت بسیاری برای مردم و مراجعه کنندگان به وجود می آورد .

وی تصریح کرد : تصور کنید مردم بسته های کتابی را که خریده اند به دست بگیرند و از این همه پله بالا و پایین ببرند ؛ چه زحمتی برای ناشران به وجود می آید که این کتابها را از این پله ها بالا ببرند و در آنجا غرفه بزنند . همین پله های زیاد مهم ترین مانع برای حمل و نقل کتاب در مصلی تهران است .

مسعود پایدار اضافه کرد : قطعا با این اقدام هم به ترافیک منطقه مصلی افزوده می شود و هم تاثیری در ترافیک منطقه نمایشگاه بین المللی بوجود نمی آید . چهل درصد از مراجعه کنندگان نمایشگاه بازدیدکننده دو بخش هستند .

وی یادآور شد : با جدا کردن ناشران ایرانی و خارجی امکان گفتگو میان ناشران ایرانی و خارجی سلب می شود و ناشران باید بخش داخلی را رها کنند تا بتوانند به مذاکرات خود بپردازند .

مدیرعامل موسسه نشر کتاب دانشگاهی خاطرنشان کرد : این اقدام به هیچ وجه داروی عاجل مساله ترافیک تهران نیست چون موجب افزایش تعداد سفرهای درون شهری می شود .