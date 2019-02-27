۲۵۰هزارنفر درقالب گروه های جهادی به مناطق محروم کشور خدمت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زهرایی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه گروه های جهادی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: برمبنای ارزیابی صورت گرفته، ۲۷درصد فعالیت های گروه های جهادی در مناطق محروم کشور عمرانی بوده و مابقی نیز در زمینه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و... است که در حوزه فعالیت های عمرانی از متخصصان این بخش که در گروه های جهادی شرکت دارند، بهره گرفته می شود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور افزود: تلاش بر این است که در حوزه فعالیت گروه های جهادی با توجه به اینکه نقاط محروم را مدنظر دارند، از ظرفیت خیران نیز بهره مند شویم و تاکنون نیز خیران در این زمینه همکاری خوبی داشته اند به طوری که یک پنجم بودجه فعالیت گروه های جهادی از سوی خیران کشور مساعدت می شود.

زهرایی بیان کرد: سازمان بسیج سازندگی از ابتدا تاکنون این مهم را مدنظر داشته که بتواند در کنار دولت، به سازندگی کشور بپردازد و در این راستا همکاری و تعامل با دستگاه های اجرایی را به منظور اجرای هر چه بهتر طرح های جهادی مورد توجه داشته است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور ادامه داد: هم اکنون سازمان بسیج سازندگی کشور اجرای بیش از ۴۰ هزار طرح عمرانی و اجتماعی مختلف را در مناطق محروم در دستور کار دارد و همچنین این سازمان در اجرای طرح های محرومیت زدایی با دولت، آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم الانبیا و... همکاری موثر دارد.

وی عنوان کرد: سازمان بسیج سازندگی کشور با تمام توان تحقق اقتصاد مقاومتی را دنبال می کند، چراکه این مهم مولفه موثری در شکوفایی اقتصادی، رفع مشکلات موجود و شکست توطئه های بدخواهان نظام است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور اضافه کرد: در زمینه برنامه ها و اقدامات مذکور، چنانچه تعامل مطلوب میان دستگاه های مرتبط برقرار باشد، می توان گام بزرگی در راستای محرومیت زدایی از مناطق کم برخوردار در سطح کشور برداشت و به این واسطه روحیه نشاط و امید را در جامعه گسترش داد.