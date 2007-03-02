لیدرهای پرسپولیس و استقلال به تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، لیدرهای پرسپولیس و استقلال صبح روز گذشته در سالن ورزشی صداوسیما و با قضاوت محمد فنایی و علی خسروی به مصاف هم رفتند و در پایان به تساوی 2 بر2 رسیدند.

در این بازی حسین عسکری، مهران امیری، میلاد امیری، رضا شاهانی، داود کاشانی، عباس اسماعیل بیگی، سیدمنصور حسینی و بهتاش ندیمی با پیراهن پرسپولیس به میدان رفتند. مربیگری تیم پرسپولیس را افشین پیروانی و احمد شهیدی برعهده داشتند و محمد پنجعلی سرپرست تیم بود.

تیم استقلال هم با مربیگری محمود فکری به میدان رفت. سهراب شرابی، محمود هداوند، داود جورابلو و افشار از جمله بازیکنان تیم استقلال بودند. در این بازی تیم پرسپولیس ابتدا با یک گل از حریف پیش افتاد و بعد از تساوی 1بر1 بار دیگر دروازه استقلال را باز کرد. این بازی در دقایق پایانی با گلزنی بازیکنان استقلال خاتمه یافت.

محمدحسن انصاری فرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و حبیب کاشانی عضو جدید هیأت مدیره باشگاه از جمله تماشاگران ویژه این دیدار بودند. بهزاد کتیرایی، حسن بیادی، صمد مرفاوی، حمید درخشان، جواد الله وردی، مهرزاد معدنچی، سیاوش اکبرپور، امیرحسین صادقی و میثم بائو نیز این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.

