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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۳۷

یک مقام روسی :

اقدام نظامی برنامه هسته ای ایران را متوقف نخواهد کرد

دبیرکل سازمان قرارداد تامین اجتماعی روسیه روز گذشته اعلام کرد که حملات هوایی برنامه هسته ای ایران را متوقف نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، "نیکولای بوردیوژا" در یک کنفرانس خبری و پس از دیدار با " امامعلی رحمانف" رئیس جمهوری تاجیکستان گفت :" اقدام نظامی احتمالی علیه ایران امنیت کشورهای آسیای میانه را به خطر می اندازد."

وی افزود: وضعیت موجود در افغانستان نیز کشورهای آسیای میانه را تهدید می کند .

پیش از این نیز رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه گفته بود که اقدام نظامی و تشدید تحریم ها برعلیه ایران بی فایده است.

"میخائیل مارگلف" که طی روزهای 18-21 فوریه به ایران سفر کرده بود معتقد است که ایران آماده هرگزینه ای برای برنامه هسته ای خود از جمله نظامی هست.

مارگلف تاکید کرده بود : ایرانی ها اعلام کردند که نطنز و راکتور آب سنگین اراک مراکز هسته ای صلح آمیز هستند و اهداف نظامی ندارند.
 

 

کد مطلب 455425

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