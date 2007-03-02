اقدام نظامی برنامه هسته ای ایران را متوقف نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، "نیکولای بوردیوژا" در یک کنفرانس خبری و پس از دیدار با " امامعلی رحمانف" رئیس جمهوری تاجیکستان گفت :" اقدام نظامی احتمالی علیه ایران امنیت کشورهای آسیای میانه را به خطر می اندازد."

وی افزود: وضعیت موجود در افغانستان نیز کشورهای آسیای میانه را تهدید می کند .

پیش از این نیز رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه گفته بود که اقدام نظامی و تشدید تحریم ها برعلیه ایران بی فایده است.

"میخائیل مارگلف" که طی روزهای 18-21 فوریه به ایران سفر کرده بود معتقد است که ایران آماده هرگزینه ای برای برنامه هسته ای خود از جمله نظامی هست.

مارگلف تاکید کرده بود : ایرانی ها اعلام کردند که نطنز و راکتور آب سنگین اراک مراکز هسته ای صلح آمیز هستند و اهداف نظامی ندارند.



