  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۴۱

مدیرکل برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت در گفتگو با مهر :

60 درصد کلیات طرح استراتژی تجارت خارجی تدوین شد

مهدی فتح الله با اشاره به تدوین سیاست‌های کلان طرح استراتژی تجارت خارجی تا پایان سال جاری در سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: تاکنون تدوین این طرح 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرکل برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به تدوین طرح استراتژی تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: هم اکنون تدوین اسراتژی تجارت خارجی 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مهدی فتح الله افزود: پیش بینی می شود کلیات طرح استراتژی تجارت خارجی تا پایان امسال تدوین وبرای کارکارشناسی و تصویب نهایی آماده شود.

وی با بیان این که تا پایان امسال سیاست‌های کلان این طرح تدوین شود، تصریح کرد: سیاست های جزئی طرح استراتژی تجارت خارجی در نیمه نخست سال 86 تدوین خواهد شد.

مدیرکل برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت هدف این طرح را افزایش جریان تجارت خارجی کشوردانست و خاطرنشان کرد: باید عوامل موثر در این بخش را شناسایی کنیم و مسئولان بازرگانی خارجی در استان‌ها باید بدانند که چه کالا و یا خدماتی پتانسیل صادرات دارند و رقبای ما در تولید و عرضه آن کالا یا خدمات در دنیا از چه ویژگی هایی برخوردارند.

وی شناسایی نقاط قوت و ضعف صادرات غیر نفتی ، شناسایی فرصت ها و تهدیدها ی پیش روی صادرات و برطرف کردن آنها را ازنیز از جمله اهداف طرح استراتژی تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران برشمرد.

کد مطلب 455427

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها