60 درصد کلیات طرح استراتژی تجارت خارجی تدوین شد

مدیرکل برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت درگفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به تدوین طرح استراتژی تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران، گفت: هم اکنون تدوین اسراتژی تجارت خارجی 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مهدی فتح الله افزود: پیش بینی می شود کلیات طرح استراتژی تجارت خارجی تا پایان امسال تدوین وبرای کارکارشناسی و تصویب نهایی آماده شود.

وی با بیان این که تا پایان امسال سیاست‌های کلان این طرح تدوین شود، تصریح کرد: سیاست های جزئی طرح استراتژی تجارت خارجی در نیمه نخست سال 86 تدوین خواهد شد.

مدیرکل برنامه ریزی سازمان توسعه تجارت هدف این طرح را افزایش جریان تجارت خارجی کشوردانست و خاطرنشان کرد: باید عوامل موثر در این بخش را شناسایی کنیم و مسئولان بازرگانی خارجی در استان‌ها باید بدانند که چه کالا و یا خدماتی پتانسیل صادرات دارند و رقبای ما در تولید و عرضه آن کالا یا خدمات در دنیا از چه ویژگی هایی برخوردارند.

وی شناسایی نقاط قوت و ضعف صادرات غیر نفتی ، شناسایی فرصت ها و تهدیدها ی پیش روی صادرات و برطرف کردن آنها را ازنیز از جمله اهداف طرح استراتژی تجارت خارجی در سازمان توسعه تجارت ایران برشمرد.