مرکز منطقه ای سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بوشهر تاسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با علی افراشته استاندار بوشهر که روز گذشته در محل کتابخانه ملی برگزار شد، مقرر گردید در جهت تمرکززدایی و دسترسی آسان تر محققان و پژوهشگران بوشهری به اسناد و کتب علمی و پژوهشی، مرکز منطقه ای سازمان اسناد و کتابخانه ملی با همکاری استانداری بوشهر در استان بوشهر تاسیس شود.

اشعری در این دیدار، عدالت فرهنگی را از مهم ترین شعارهای دولت نهم خواند و افزود : معنای این شعار این است که باید امکان استفاده از فضاها و امکانات علمی و فرهنگی کشور را در اختیار تمامی پژوهشگران و فرهیختگان کشورمان در هر نقطه و مرکزی قرار دهیم.

وی اهتمام جدی دولت به گسترش خدمات نهادهای ملی در سطح کشور را از جمله عوامل رویکرد نوین سازمان اسناد و کتابخانه ملی در جهت تاسیس مراکز منطقه ای و استانی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به قرار گرفتن یکی از حوزه های عظیم انرژی کشور در استان بوشهر نگاه صنعتی و اقتصادی به این استان نباید موجب غفلت از مقوله فرهنگ در آن شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی در بخش دیگری از این دیدار گفت: ما تمایل داریم اسناد هر استان به منظور استفاده مدیران و محققان آن در همان استان نگهداری شود.

علی افراشته نیز ضمن قدردانی از توجه مشاور فرهنگی رئیس جمهور به استان بوشهر از آمادگی همه جانبه استانداری برای همکاری در احداث این مرکز خبر داد و گفت: با عنایت به تاثیر این مجموعه در توسعه پایدار کشور امید داریم با حمایت و راهنمایی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی این مرکز را در بهترین فضای شهر بوشهر احداث کنیم.

وی تلاش برای تاسیس این مرکز را از جمله اهداف اصلی دوران استانداری خود خواند و افتتاح این مجموعه را قدمی بلند در راه تحقق شعار بنیادی انقلاب اسلامی و رئیس جمهور یعنی عدالت اجتماعی دانست.