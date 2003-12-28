فردا در تاريخ

تصويب نخستين نظام نامه سياسي :



در چنين روزي در سال 1285 ه ش نخستين قانون اساسي ايران با نام نظام نامه سياسي به تصويب رسيد . با انتشار خبر مهاجرت علما و بست نشستن مردم در سفارت انگليس ، شورش هاي پراكنده در نقاط مختلف كشور شكل گرفت و همين امر باعث شد كه شاه به وحشت افتاده ، دولت را مامور برگزاري انتخابات و تشكيل مجلس شوراي ملي كند . متن قانون اساسي تنظيم شده توسط دولت و مجلس كه مشتمل بر 51 اصل و بنام نظامنامه سياسي بود در چنين روزي در سال 1258 از طرف مظفرالدين شاه تصويب و امضا شد و شاه ده روز پس از امضاي قانون اساسي در گذشت . بعدا اصلاحيه هايي به نام متمم بر اين قانون اساسي اضافه شد. قانون اساسي ايران در واقع نتيجه و خواست مردمي بود كه از فشار استبداد به تنگ آمده وبه همين دليل خواستار مشخص شدن حوزه عملكرد قدرت بودند . با تاسيس چنين قانوني در كشور كه مبناي آن قانون اساسي فرانسه بود ، تفكيك قوا به تصريح مورد لحاظ قرار گرفته بود .



تظاهرات مردم تهران :

در چنين روزي در سال 1329 ه ش مردم تهران در اجتماعي بزرگ در ميدان بهارستان تهران خواستارملي شدن صنعت نفت و آزادي مطبوعات شدند .



بزرگداشت هزارمين سالگرد تدوين شاهنامه فردوسي :





در چنين روزي در سال 1369 هجري شمسي مراسم بزرگداشت هزارمين سال تدوين شاهنامه فردوسي در مشهد برگزار شد. در اين مراسم استادان مدعو از داخل و خارج كشور به بحث و تبادل نظر در باره شاهنامه حكيم فردوسي پرداختند . به همين مناسبت ، آرامگاه حكيم فردوسي نيز بازسازي شد.حكيم ابولقاسم فردوسي ، حماسه سرا و شاعر بزرگ ايراني در سال 329

ه ق در نزديكي شهر طوس به دنيا آمد . وي در طريق احياي مفاخر پهلوانان و پادشاهان بزرگ ايراني كوشيد و در همين راه

شاهكاري بزرگ به نام شاهنامه به وجود آورد . شاهنامه فردوسي حدود پنجاه هزار بيت دارد و مجموعه اي است از داستانهاي ملي و تاريخ باستاني و اساطيري پادشاهان قديم و پهلوانان بزرگ ايران زمين . داستان رستم و سهراب ، رستم و اسفنديار ، سياوش و سودابه از مشهور ترين داستانهاي شاهنامه اند ...



به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جاي خداوند روزي ده رهنماي

خداوند كيوان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهيد و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست نگارنده ي بر شده پيكرست

به بينندگان آفريننده را نبيني مرنجان دو بيننده را

نيابد بدو نيز انديشه راه كه او برتر از نام و از جايگاه



در گذشت سيد ابن طاووس :

درچنين روزي در سال 664 هجري قمري، ر ضي الدين علي ابن موسي معروف به سيد ابن طاووس از علماي برجسته جهان اسلام در گذشت .

وي در سال 589 ق در خانه سعدالدين ابو ابراهيم موسي بن جعفر به دنيا آمد . او پس از كسب علوم مقدماتي از پدر ، نزد استادان بزرگي چون شيخ نجيب الدين بن نما، سيد شمس الدين فخار بن معدالموسوي، سيد صفي الدين الحسن الدربي، شيخ سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيزة السوراوي، سيد ابو حامد محيي الدين محمد بن عبدالدين زهرة الحلبي، شيخ نجيب الدين يحيي بن محمد السوراوي، شيخ ابوالسعادات اسعد بن عبد القاهر اصفهاني، سيد كمال الدين حيدر بن محمد بن زيد بن محمد بن عبدالله الحسيني وابن نجار بغدادي تلمذ كرد . وي پس از رسيدن به در جه اجتهاد در فقه و اصول به تدريس پرداخت و در اين مسير شاگردان بسياري را در حله و ديگر شهرهاي عراق پرورد كه از ميان آنها مي توان به شيخ سديد الدين يوسف علي بن مطهر (پدر علامه حلي) ، جمال الدين حسن بن يوسف، مشهور به علامه حلي ، شيخ جمال الدين يوسف بن حاتم شامي و رضي الدين محمد اشاره كرد . از آن فقيه عارف فرزانه، آثاري چند به جاي مانده است كه از ميان آنها مي توان به الامان من اخطار الاسفار و الزمان، انوار الباهره في انتصار العترة الطاهره، الاسرار المودعة في ساعات الليل و النهار، اسرار الصلوات و انوار الدعوات، البهجة لثمرات المهجه، الدروع الوافيه، فلاح السائل و نجاح المسائل في عمل اليوم و الليل، فرج المهموم في معرفة نهج الحلال و الحرام من علم النجوم، فرحة الناظر و بهجة الخواطر، اغاثة الداعي و اعانة الساعي، الاحتساب علي الالباب، الاقبال بالاعمال الحسنه، جمال الاسبوع في كمال العمل المشروع، كشف المحجه لثمرة المهجه، المنامات الصادقات، كتاب المزار، مصباح الزائر و جناح المسافر، مهج الدعوات و منهج العنايات، محاسبة النفس، ربيع الالباب، روح الاسرار و روح الاسمار، الطرائف في مذاهب الوائف، التشريف بتعريف وقت التكليف، اليقين في اختصاص مولانا علي بامرة المؤمنين اشاره كرد .



تصويب قانون اداره صدا و سيما :

در چنين روزي در سال 1359 ه ش قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران تصويب شد .



تغيير نام خبرگزاري پارس :

در چنين روزي در سال 1360 ه ش نام خبرگزاري پارس به خبرگزاري جمهوري اسلامي تغيير يافت . خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا) يكي از پر سابقه ترين خبرگزاري هاي ايران است . ايرنا با بكارگيري خبرنگاران خبره در حوزه هاي مختلف خبري در نقاط مختلف جهان فعاليت دارد و در اين زمينه تاكنون موفق عمل كرده است .



كيفر خواست اعدام براي فداييان اسلام :

در چنين روزي در سال 1334 ه ش دادسراي دادگاه نظامي رژيم پهلوي براي نواب صفوي ، طهماسبي ، برداران واحدي و ذوالقدر از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام كيفرخواست اعدام صادر كرد. اين افراد در 27 دي همان سال اعدام شده و به در جه رفيع شهادت نايل آمدند . فداييان اسلام گروهي بود كه براي اجراي احكام اسلام و برانداختن ريشه هاي ظلم در كشور ، به اقدام مسلحانه عليه رژيم پهلوي اعتقاد داشت و در اين مسير نيز چندين اقدام متهورانه از جمله اعدام انقلابي رزم آرا و حسنعلي منصور را به سرانجام رسانده بودند.



شاپور بختيار و دولت جديد :

در چنين روزي در سال 1357 ه ش ، محمد رضا پهلوي از شاپور بختيار خواست كه دولت جديد را تشكيل دهد . وي به عنوان آخرين نخست وزير رژيم پهلوي دولت خود را در تاريخ شانزدهم دي ماه سال 1357 تشكيل داد . شعار دولت وي سوسيال دموكراسي بود . محمد رضا پهلوي در دوره نخست وزيري او كشور را ترك كرد .



در گذشت ابن هشام :

درچنين روزي در سال 761 هجري قمري ابن هشام از لغت شناسان بزرگ ادبيات عرب درمصر در گذشت. وي در نحواستاد بود و در حوزه ادبيات عرب نيز نظريات ويژه اي دارد .



روز جهاني تنوع زيستي :

همه ساله چنين روزي به نام روز تنوع زيستي در كشور هاي مختلف گرامي داشته مي شود . تنوع زيستي يكي از زيباترين جلوه هاي آفرينش خداوندي است . در واقع اين مقوله را به صراحت مي توان در بحث هاي خداشناسانه به كار گرفت .



امضاي قرار داد ايرلند :

درچنين روزي در سال 1937 ميلادي قرارداد ايرلند امضاء شد . بر اساس اين قرارداد ايرلند جنوبي مستقل شد . با راه افتادن جنگ جهاني دوم اجراي اين قرار داد براي مدتي به تأخير افتاد .



استقلال سورينام :

درچنين روزي در سال 1954 ميلادي سورينام به استقلال رسيد.

سورينام كشوري است در نيمكره شمالي - غربي ، در شمال قاره آمريكاي جنوبي و در كنار اقيانوس اطلس . كشورهاي گويان و برزيل از همسايگان آن هستند . نژاد هاي هندي ، سفيد آفريقايي ، جاوه اي ، سياهپوست ، اروپايي و زرد پوست از جمله نژاد هاي موجود در اين كشورند . اكثريت مردم اين كشور مسيحي پروتستان بوده و نيم ديگر جمعيت آن مسلمان و هندو هستند . زبان رسمي اين كشور هلندي است . روز ملي سورينام 25 فوريه است . اين كشور در سال 1975 به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . سورينام تاقرن شازدهم ميلادي در تصرف انگلستان بود پس از آن حاكميت هلند بر اين كشورمحرز شد .



آتش زدن شهر با فالو :

در چنين روزي در سال 1813 ميلادي نيروهاي انگليسي در اثناي جنگ با ايالات متحده آمريكا شهر بافالودر ايالت نيويورك را به آتش كشيدند .



مكبث به روي صحنه رفت :

در چنين روزي در سال 1888 ميلادي براي نخستين بار نمايش مكبث شكسپپر در تئاتر ليسوم به روي صحنه رفت .



آخرين نبرد آمريكا و هند :

در چنين روزي در سال 1890 ميلادي آخرين نبرد بزرگ ميان نيروهاي هندي و آمريكايي روي داد . درا ين نبرد بيش از چهارصد مرد و زن و كودك در كني كريك كشته شدند .



يات سن نخستين رييس جمهور چين :

در چنين روزي در سال 1911 ميلادي يات سن نخستين رييس جمهور جمهوري خلق چين بعد از انقلاب كمونيستي در اين كشور شد .



بمب هاي آتش زا بر فراز لندن :





در چنين روزي در سال 1940 ميلادي و در ميانه جنگ جهاني دوم ، آلمان از بمب هاي آتش زا براي بمباران شهر لندن بهره جست .



پايان وصيت نامه لنين :





در چنين روزي در سال 1922 ميلادي لنين رهبر انقلاب اكتبر روسيه و بنيادگذار اتحاد جماهير شوروي وصيتنامه

خود را كه بعد ها به عنوان تز لنينيسم مشهور است ، به پايان رساند . انقلاب معروف به اكتبر روسيه درسال 1917با كمك سازمان انقلابي لنين و حزب او يعني بلشويكها به پيروزي رسيد و توانست با سرنگوني حكومت كرنسكي به صورت اسمي ديكتاتوري پرولتاريا را حاكم كند . البته لنين نتوانست و نخواست پس از پيروزي حزبش وعده هايش را عملي سازد لذ ا مدت كوتاهي پس از انقلاب سركوب مخالفان آغاز شد .



تخريب هواپيماهاي لبناني :

در چنين روزي در سال 1968 نيروهاي مخصوص رژيم صهيونيستي با حمله به كشور لبنان ، سيزده هواپيماي لبناني را از بين بردند .



كشتار سرخپوستان :

در چنين روزي در سال 1890 نظاميان آمريكايي نفرات حاضر در يك اردوگاه سرخپوستان ايالت داكوتاي جنوبي را قتل عام كردند . در اين حمله بيش از سيصد سرخپوست كشته شدند .



واتسلاو هاول رييس جمهور شد :

در چنين روزي در سال 1989 ميلادي واتسلاو هاول رييس جمهور چكسلواكي شد . وي نخستين نمايشنامه نويس و از نخستين اديباني است كه به اين مقام سياسي دست يافته است .



ممنوعيت فعاليت حزب كمونيست :

در چنين روزي در سال 1920 ميلادي دولت يوگسلاوي فعاليت حزب كمونيست را در اين كشور غيرقانوني اعلام كرد . اين حزب بعد ها در اين كشور به فعاليت پرداخت و از سال 1945 تا دو هزار ميلادي بريوگسلاوي حكومت كرد.



ملي شدن صنايع در مجارستان :

در چنين روزي در سال 1949 ميلادي دولت مجارستان كارخانه هاي اين كشور را ملي كرد .



ساوانا در اختيار انگليسي ها :

در چنين روزي در سال 1778 ميلادي نيروهاي انگليس ساوانا در ايالت جورجياي آمريكا را به محاصره خويش در آوردند .



راديو اختراع شد :

در چنين روزي در سال 1891 ميلادي توماس اديسون "دستگاه انتقال علامات الكتريكي " را كه امروزه نام راديو به آن داده ايم ، اختراع كرد .



از سرگيري روابط هلند و ونزوئلا :

در چنين روزي در سال 1920 ميلادي هلند و ونزوئلا پس از سالها تيرگي روابط ، روابط سياسي و ديپلماتيك خود را از سرگرفتند .



يرما به روي صحنه رفت :



در چنين روزي در سال 1934 ميلادي نمايش يرماي فدريكو گارسيا لوركا در مادريد براي نخستيين بار به روي صحنه رفت .

اين نمايشنامه يكي از مهمترين آثار لوركا به شمار مي رود .



نيروگاه هسته اي در چين :





در چنين روزي در سال 1997 ميلادي روسيه در قرار دادي با چين ، تعهد كرد كه نيروگاه هسته اي سه بيليون دلاري را در چين بسازد .

