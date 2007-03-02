برخورد جدی با متخلفین آزمون کارشناسی ارشد / حذف گزینش مشروط و سهم 20 درصدی معدل در کنکور ارشد

به گزارش خبرنگار مهر دکتر عبدالرسول پورعباس عصر امروز در بازدید از حوزه امتحانی آزمون کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت معلم در جمع خبرنگاران گفت: آزمون کارشناسی ارشد امسال از ویژگی های بسیاری برخوردار است و تمام ساز و کارهای لازم برای اجرای مناسب آن فراهم شده است. همچنین به وسیله نرم افزارهای ویژه، ثبت نام به صورت اینترنتی کمترین مشکل انجام شد به طوریکه در باجه های رفع نقص کمترین مشکل را داشتیم.

وی با اشاره به امنیت بالای آزمون کارشناسی ارشد افزود: امسال آزمون تحت شمول قانون مصوب سال 1384 هیات دولت و از امنیت بالایی برخوردار است.

رئیس سازمان سنجش گفت: سال گذشته 54 پرونده مربوط به تخلف در آزمون کارشناسی ارشد بررسی شد که در این میان 2 داوطلب به طور عمد دستگاه موبایل را با خود به جلسه آزمون برده بودند و چند سال از شرکت در آزمون محروم شدند.

وی ادامه داد: به طور کلی انتظار داریم امسال موردی در برگزاری آزمون وجود نداشته باشد. درعین حال با هرگونه تخلف و تقلب در آزمون برخورد جدی می شود. در این زمینه بر اساس بخشنامه جدید داوطلب خاطی از جلسه آزمون اخراج نمی شود اما گزارش و حکم محکمی برای او به سازمان ارائه می شود.

وی اضافه کرد: انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد قطعا اینترنتی است و از نظر ساز و کار اجرایی که به سازمان سنجش مربوط می شود اتفاق چشمگیری در زمان اعلام نتیجه نهایی خواهد افتاد و می توان انتظار داشت نتایج نهایی زودتر از سال های گذشته اعلام شود.

وی با بیان اینکه در آزمون ارشد 86 پذیرش مشروط نداریم، گفت: افرادی که اسم آنها به عنوان پذیرفته شده اعلام شود قطعا پذیرش می شوند و فایل نهایی ما در اختیار جامعه قرار می گیرد. قبل از اعلام نتیجه نهایی موارد مربوط به نقص پرونده و مدارک به اطلاع داوطلب می رسد.

پورعباس در خصوص حذف طرح آ.ت.ت و جایگزینی طرح دیگری برای افزایش نقش دانشگاه ها در پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد گفت: در کمیته برنامه ریزی کنکور ارشد به دلیل مشکلات خاص آ.ت.ت تصمیم به حذف این طرح گرفته شد. اما ما به نقش دانشگاه ها در پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد اعتقاد داریم و برای پر رنگ تر و قابل اجرا شدن نقش دانشگاه ها این طرح در حال حاضر حذف شده است.

وی اضافه کرد: سهم معدل کارشناسی در قبولی 20 درصد است اما مکانیزم اعمال آن بررسی می شود.

رئیس سازمان سنجش با اشاره به طرح حذف کنکور درمجلس شورای اسلامی گفت: حذف کنکور شعار زیبایی است اما اجرای آن و مکانیزم جایگزین آن برای راهیابی داوطلب به دانشگاه مشخص نیست. این طرح همان طرحی است که چندی پیش وزارت علوم ارائه داده بود . در طرح وزارت علوم، کنکور برای 90 درصد داوطلبان قابل حذف است اما باید برای حدود 100 هزار داوطلب اصلی که تمایل به ورود به رشته های اولویت دار دارند و رقابت برای قبولی بین آنها شدیدتر است، ترکیبی از عوامل مختلف مانند سوابق تحصیلی، آزمون های سازمان سنجش و آزمون های تخصصی برگزار کرد.