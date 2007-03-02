استقرار سامانه موشکی آمریکا در اروپا فرایند تنش زدایی را از بین می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، " الکساندر گروشکو" معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت :" یک کشور نمی تواند با ایجاد نگرانی برای کشورهای دیگر در مورد امنیت آنها، امنیت خود را تضمین کند."

وی افزود:" اروپا و جهان امنیت را طی 20 سال گذشته از طریق گفتگوی آزاد و کاهش و یا حذف مواردی که موجبات نگرانی دوجانبه را فراهم می کند، امنیت را تقویت کرده اند."

گروشکو اظهار داشت :" اما طرحهای اخیر سپر موشکی آمریکا و گسترش ناتو ( سازمان آتلانتیک شمالی) به طرف شرق می تواند این مسیر مثبت را تغییر دهد و به موجی ازمسابقه تسلیحاتی منجر شود."

این دیپلمات روسی خاطر نشان کرد :" علاوه بر این، پیامدهای بی ثبات کننده این پروژه سپر موشکی در این حقیقت نمایان می شود که تمایل آمریکا برای حمایت از خود در برابر کشورهای خاص می تواند این کشورها را مجبور کند تا سناریوهای پاسخ افراطی به سیاستهای آمریکا در قبال خودشان را مد نظر قرار دهند."

وی تصریح کرد:" این سناریوها ممکن است شامل احتمال حملات موشکی این کشورها علیه آمریکا از خاک خودشان باشد."

آمریکا چندی پیش ازلهستان وجمهوری چک تقاضا کرده بود تا اجازه دهند سیستم سپرموشکی آمریکا در این کشورها نصب شود واین کشورها نیز تا حدی با این درخواست موافقت کرده اند اما این اقدام آمریکا و چراغ سبز لهستان و چک به درخواست کاخ سفید با عکس العمل و انتقاد روسیه مواجه شده است.

ایالات متحده هدف ازاستقرار چنین سیستمی را مقابله با تهدیدهای موشکی ایران و کره شمالی عنوان کرده، اما روسیه و اوکراین بر این باورند که این دو کشور از چنین توانی که بتوانند آمریکا را تهدید کنند برخوردار نیستند و به زعم مقامات درمسکو این سیستم با هدف کنترل توانایی موشکی روسیه صورت می گیرد.

از سوی دیگر درحالی که هنوز اختلاف واشنگتن و کرملین درباره نصب سیستم سپرموشکی درچک و لهستان تمام نشده، اخباری منتشر شده که حکایت از تصمیم آمریکا برای نصب یک سیستم موشکی دیگر درخاک انگلیس دارد.