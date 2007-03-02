رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران درگفتگو با خبرنگارمهر گفت: موارد اصلاحی قانون نظام صنفی به صورت طرح یا لایحه برای تصویب نهایی به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

حسین فرجی درخصوص ضرورت اصلاح این قانون افزود: از آنجا که درقانون نظام صنفی جدید تغییرات ساختاری گسترده ای درباره تشکل ها و مجامع صنفی نسبت به قانون قبلی انجام شده و یک تشکل کشوری با عنوان شورای اصناف ایجاد شده که وظایف بسیاری برعهده دارد. از این رو، اصلاح تعدادی از موارد قانونی و الحاق برخی موارد به آن ضروری احساس می شود.

وی درخصوص تغییرات اعمال شده لایحه پیشنهادی قانون جدید نظام صنفی، تصریح کرد: شفاف کردن برخی مسئولیت‌ها و یا تقویت برخی تشکل ها ( شورای اصناف، اتحادیه ها و مجامع) از دلایل اصلی اصلاح برخی از مواد قانون نظام صنفی و الحاق چند ماهد جدید به آن است.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران با اشاره به طرح پیشنهادی کاهش مدت اعتبارپروانه های کسب، گفت: درقانون فعلی مدت پروانه‌ها 10 سال تعیین شده که این امر موجب کاهش قدرت نظارتی اتحادیه ها شده و حتی بر پرداخت عوارض کسب و کارو مالیات هم تاثیر منفی داشته است. ازاین رو، در پیشنهاد جدید مدت اعتبارپروانه کسب از 10 به 5 سال کاهش می‌یابد.