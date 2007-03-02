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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۰۸

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران درگفتگو با مهر :

پیش نویس لایحه اصلاح قانون نظام صنفی به‌زودی نهایی می‌شود

پیش نویس لایحه اصلاح قانون نظام صنفی به‌زودی نهایی می‌شود

حسین فرجی از نهایی شدن پیش نویس لایحه اصلاح قانون نظام صنفی در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران درگفتگو با خبرنگارمهر گفت: موارد اصلاحی قانون نظام صنفی به صورت طرح یا لایحه برای تصویب نهایی به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.

حسین فرجی درخصوص ضرورت اصلاح این قانون افزود: از آنجا که درقانون نظام صنفی جدید تغییرات ساختاری گسترده ای درباره تشکل ها و مجامع صنفی نسبت به قانون قبلی انجام شده و یک تشکل کشوری با عنوان شورای اصناف ایجاد شده که وظایف بسیاری برعهده دارد. از این رو، اصلاح تعدادی از موارد قانونی و الحاق برخی موارد به آن ضروری احساس می شود.

وی درخصوص تغییرات اعمال شده لایحه پیشنهادی قانون جدید نظام صنفی، تصریح کرد: شفاف کردن برخی مسئولیت‌ها و یا تقویت برخی تشکل ها ( شورای اصناف، اتحادیه ها و مجامع) از دلایل اصلی اصلاح برخی از مواد قانون نظام صنفی و الحاق چند ماهد جدید به آن است.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران با اشاره به طرح پیشنهادی کاهش مدت اعتبارپروانه های کسب، گفت: درقانون فعلی مدت پروانه‌ها 10 سال تعیین شده که این امر موجب کاهش قدرت نظارتی اتحادیه ها شده و حتی بر پرداخت عوارض کسب و کارو مالیات هم تاثیر منفی داشته است. ازاین رو، در پیشنهاد جدید مدت اعتبارپروانه کسب از 10 به 5 سال کاهش می‌یابد.

 

 

کد مطلب 455445

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