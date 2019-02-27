به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله نوروزی پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز امورتربیتی و هفته تربیت اسلامی شهرستان کنگان اظهار داشت: تربیت به معنی باروری، رشد و شکوفایی بذرهای نهفته است و این کار مربیان پرورشی است.

وی افزود: استمرار و بقای هرجامعه مستلزم انتقال باورها، ارزش‌ها، رفتارها، گرایش‌ها، دانش‌ها و مهارت‌ها به نسل جدید به وسیله آموزش و پرورش می باشد که در این راستا نقش مربیان پرورشی نقش روش و آشکار است.

نوروزی با بیان اینکه روز امور تربیتی، فرصت درنگ و مرور بر سرمایه های جاودانه کشور است تاکید کرد: روز امور تربیتی، روز قدردانی از مربیانی است که باغبان اندیشه و معرفت هستند.

وی ادامه داد: مقابله با آسیب های اجتماعی نوپدید با برنامه ریزی مناسب هدف گذاری مطلوب و شناخت لازم توسط مربیان پرورشی صورت گیرد.

فرماندار شهرستان کنگان گفت: نمایشگاه کتاب با تخفیف ۵۰ درصد و بن کتاب با اولویت آموزش و پرورش در شهرستان شروع شده است و مربیانی که در تقویت کتابخانه‌های مدارس اقدام کنند مورد حمایت واقع می‌شوند.

در پایان این مراسم از جمعی از مربیان و فعالان امور تربیتی و پرورشی و دانش آموزان فعال در این زمینه‌ها تقدیر شد.