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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۰۲

با هدف برقراری وحدت و تقریب؛

برنامه "انجمن مسلمانان" از تلویزیون آلمان پخش می شود

تلویزیون آلمان هر جمعه برنامه هفتگی "انجمن مسلمانان" را با هدف تقریب میان مسلمانان اروپا پخش می کند و بر اساس پیش بینی ها این برنامه ها به تدریج توسعه می یابند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، شبکه 2 تلویزیون آلمان ضمن پخش برنامه هفتگی "انجمن مسلمانان" برای مسلمانان، برنامه های هفتگی نیز برای مسیحیان پخش می کند تا میان آنها وحدت و تقریب ایجاد شود.

پخش برنامه هفتگی برای مسلمانان، اولین اقدام از سوی تلویزیون آلمان به شمار می رود که با هدف تقریب میان مسلمانان در کشورهای اروپایی انجام شود .

این در حالی است که شبکه تلویزیونی آلمان در نظر دارد، برنامه جدید دیگری برای معرفی اسلام، ایجاد تفاهم و همزیستی میان فرهنگها و ادیان را از تابستان سال آینده پخش کند.

در آلمان 1 میلیون مسلمان زندگی می کنند که بیشتر آنها ترک تبار، برخی از آنها آلمانی، عده دیگر نیز از مهاجران کشورهای اسلامی و یا دانشجویانی هستند که در آلمان درس می خوانند.

کد مطلب 455450

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