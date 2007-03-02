برنامه "انجمن مسلمانان" از تلویزیون آلمان پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، شبکه 2 تلویزیون آلمان ضمن پخش برنامه هفتگی "انجمن مسلمانان" برای مسلمانان، برنامه های هفتگی نیز برای مسیحیان پخش می کند تا میان آنها وحدت و تقریب ایجاد شود.

پخش برنامه هفتگی برای مسلمانان، اولین اقدام از سوی تلویزیون آلمان به شمار می رود که با هدف تقریب میان مسلمانان در کشورهای اروپایی انجام شود .

این در حالی است که شبکه تلویزیونی آلمان در نظر دارد، برنامه جدید دیگری برای معرفی اسلام، ایجاد تفاهم و همزیستی میان فرهنگها و ادیان را از تابستان سال آینده پخش کند.

در آلمان 1 میلیون مسلمان زندگی می کنند که بیشتر آنها ترک تبار، برخی از آنها آلمانی، عده دیگر نیز از مهاجران کشورهای اسلامی و یا دانشجویانی هستند که در آلمان درس می خوانند.