انتشار آمار مراجعه به سامانه فروش سینمای ایران در روز اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، سامانه فروش سینمای ایران که دوشنبه ششم اسفندماه در موسسه «سینما شهر» رونمایی شد از روز گذشته در دسترس عموم قرار گرفت و در روز اول ۲۵۸ نفر از اطلاعات این سامانه استفاده کرده اند.

اطلاعات این سامانه پیش از این تنها برای پخش کنندگان و تهیه کنندگان قابل رویت بود که در راستای سیاست شفاف سازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی و با همکاری خانه سینما توسط موسسه «سینما شهر» در دسترس عموم قرار گرفت.

این سامانه به آدرس panel.cinemashahr.ir امکان دسترسی همگان به اطلاعات فروش فیلم ها، سینماهای سراسر کشور بر اساس تفکیک سالن و سانس و آمار دفاتر پخش را فراهم می کند که به سیستم مکانیزه فروش بلیت در سینماها متصل است و به صورت خودکار اطلاعاتش به روز می شود.