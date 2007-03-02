هامبورگ دراندیشه شکست صدرنشین/ بایرن و هانوفر میهمانند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال هامبورگ که با مربیگری هوب استیونس روزهای امیدوارکننده ای را پشت سر می گذارد و تا رده سیزدهم جدول رده بندی ارتقا پیدا کرده ، امشب میهمان شالکه صدرنشین است. مهدوی کیا در دیدار امشب تیم هامبورگ را همراهی می کند.

بر پایه این گزارش، سایر دیدارها فردا پیگیری می شود که در مهم ترین دیدار، بایرن مونیخ درخانه هرتابرلین به میدان می رود. علی کریمی در این دیدار هم درترکیب اصلی بایرن قرار ندارد. پیروزی بایرن در این دیدار، همچنان امید به قهرمانی را نزد این تیم زنده نگه می دارد.

هانوفر با وحید هاشمیان میهمان اینتراخت فرانکفورت است. هاشمیان اگرچه طی چند هفته گذشته برای تیمش گلزنی نکرده اما دیتر هکینگ به او اعتقاد دارد و از این مهاجم در ترکیب تیمش استفاده می کند.

برنامه سایر دیدارهای فردا به این شرح است:

آرمنیا بیله فلد - نورنبرگ

بایر لورکوزن - اشتوتگارت

وردربرمن - بوخوم

ولفسبورگ - مونشن گلادباخ

روز یکشنبه هم این دو دیدار برگزار می شود:

آلمانیا آخن - ماینز

دورتموند - انرگی کوتبوس