ریزش بهمن در محور چالوس/جاده بازگشایی شد

مهرداد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش شدید برف که از ساعات اولیه صبح امروز در محور کرج - چالوس آغازشده است شاهد حضور راهداران و انجام عملیات نمکپاشی و برفروبی بهصورت مداوم هستیم.
وی اضافه کرد: دقایقی پیش یک مورد ریزش بهمن در محور چالوس محدوده پیچ سرهنگ به وقوع پیوست که بلافاصله مسیر بازگشایی شد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز بابیان اینکه محور باز و تردد در جریان است، به رانندگان و مسافران این مسیر توصیه کرد با توجه به شرایط آب و هوایی از سفر غیرضروری خودداری کرده و در صورت لزوم زنجیر چرخ و تجهیزات ایمن همراه داشته و با راهداران و پلیسراه همکاری کنند.
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