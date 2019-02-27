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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

در گفتگو با مهر اعلام شد:

ریزش بهمن در محور چالوس/جاده بازگشایی شد

ریزش بهمن در محور چالوس/جاده بازگشایی شد

کرج - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از ریزش بهمن در محور چالوس محدوده پیچ سرهنگ خبر داد و گفت: عملیات پاک‌سازی انجام و محور بازگشایی شد.

مهرداد جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارش شدید برف که از ساعات اولیه صبح امروز در محور کرج - چالوس آغازشده است شاهد حضور راهداران و انجام عملیات نمک‌پاشی و برف‌روبی به‌صورت مداوم هستیم.

وی اضافه کرد: دقایقی پیش یک مورد ریزش بهمن در محور چالوس محدوده پیچ سرهنگ به وقوع پیوست که بلافاصله مسیر بازگشایی شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز بابیان اینکه محور باز و تردد در جریان است، به رانندگان و مسافران این مسیر توصیه کرد با توجه به شرایط آب و هوایی از سفر غیرضروری خودداری کرده و در صورت لزوم زنجیر چرخ و تجهیزات ایمن همراه داشته و با راهداران و پلیس‌راه همکاری کنند.

کد مطلب 4554569

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