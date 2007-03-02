کتابخانه‌ های عمومی بیرجند تکمیل و مرمت می شوند

سرپرست حوزه مدیریت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به تلاش این اداره برای ساخت کتابخانه‌ در مناطق محروم شهر بیرجند تصریح کرد: برای تکمیل پروژه‌های فرهنگی و هنری که حداقل 40 درصد اعتبار آن توسط خیرین داده شده، از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتبار لازم تخصیص می‌ یابد.



سیدعلی زمزم همچنین با اشاره به بهره ‌برداری از کتابخانه شماره یک کریم ‌پور در بیرجند از آغاز احداث کتابخانه شماره دو در محله کاظمیه این شهر خبر داد.

زمزم در ادامه، به ارتقای این اداره کل از درجه سه به درجه دو اشاره کرد و گفت: با استناد به شاخص فعالیت‌ های فرهنگی، هنری و عمرانی در سطح کشور، معاون برنامه ‌ریزی و توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن بازنگری مجدد در طرح ساماندهی تشکیلات ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، سطح سازمانی این اداره کل را که قبلا درجه سه اعلام شده بود به درجه دو ارتقا داد.