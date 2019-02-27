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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۵۵

استاندار مازندران:

درختکاری و محیط زیست مورد کم توجهی قرار گرفته است

درختکاری و محیط زیست مورد کم توجهی قرار گرفته است

قائمشهر - استاندار مازندران با اشاره به آغاز طرح مازندران پاک در استان گفت: درسال های اخیر به درختکاری و محیط زیست کم توجهی شده است.

  به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین‌زادگان بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم  مازندران پاک طرح میراث ماندگار در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه مازندران بدون درخت قابل تصور نیست، اظهار کرد: در سالهای اخیر در بحث درختکاری و محیط زیست کم توجهی کردیم که با عزم همگانی این کم‌کاری را جبران کنیم.

استاندار مازندران از کاشت یک میلیون اصله نهال در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: پیش‌بینی کاشت این درختها در سال جاری انجام گرفته که تا پایان سال به اتمام برسد و در هفته گذشته با هزینه بخش خصوصی 250 هزار اصله نهال در مازندران کاشته شده‌است.

حسین‌زادگان تصریح کرد: نباید کاشت درخت نمادین و شعاری باشد و یا در اسفتد ماه و ایام درختکاری انجام شود و باید کاشت چوب که هم اقتصادی است و هم زیست محیطی، در طول سال صورت بگیرد.

وی عنوان کرد: در چند سال اخیر به هوای پاک کم‌توجهی شده و در تمام معابر و کنار جاده‌ها پر از نخاله‌های ساختمانی، زباله و پلاستیکهای غیر قابل تجزیه است که در شأن مازندرانیها و مسافرانی که به این استان می‌آیند نیست.

حسین‌زادگان از شروع طرح بزرگ مازندران پاک، خبر داد و  تصریح کرد: وظیفه داریم با کمک دهیاریها، شوراها، بسیجیان، کارکنان دولت، دانش‌آموزان و همه آحاد جامعه نسبت به پاکسازی معابر و جاده‌ها اهتمام داشته باشیم و در این راه از بخش خصوصی هم کمک بگیریم.

استاندار مازندران با تأکید بر اینکه مبادی ورودی استان تا عید باید از این وضعیت خارج شوند، گفت: در ورودی هر روستا تابلوی مازندران پاک نصب گردد تا مسافران و گردشگران به محیط‌زیست توجه بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه یکسال مازندران را پاک نگه داریم، اظهار کرد: مازندران ظرفیتهای بالایی در گردشگری دارد، بطوریکه می‌توان آن را استان هزاردریاچه نامید و باید به این سرمایه های عظیم توجه بیشتری شود.

کد مطلب 4554617

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