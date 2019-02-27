به گزارش خبرنگار مهر، حسین دشتی ظهر چهارشنبه در تشریح برنامههای کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل در جمع خبرنگاران تصریح کرد: یکی از ماموریتهای اصلی کمیته امداد تلاش برای توانمندسازی اقتصادی نیازمندان بوده تا با مهارت آموزی و اشتغال زایی زمینه عدم وابستگی به نهادهای خیریه و خودکفایی کامل فراهم شود.
وی از رشد ۳۲ درصدی جذب کمکهای مردمی در استان اردبیل خبر داد و یادآور شد: اعتماد مردم به عنوان ارزشمندترین سرمایه در بین موسسات خیریه و کمیته امداد امام محسوب میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل از ساماندهی کمکهای مردمی در محلهای مورد نیاز مددجویان خبر داد و افزود: با عقد تفاهمنامه همکاری با دستگاههایی همچون مراکز فنی و حرفهای، جهاد دانشگاهی و میراث فرهنگی به دنبال ارتقای ارائه خدمات خواهیم بود.
دشتی در ادامه از جمعآوری چهار میلیون تومان زکات در سال جاری خبر داد و یادآور شد: با حمایتهای مردمی و مشارکت مناسب میتوان در رفع محرومیت و توانمندسازی خانوادههای کم بضاعت نقش آفرین شد.
به گفته وی کمیته امداد به عنوان یکی از مجموعههای انقلابی در حدود ۴۰ سال فعالیت خود در تلاش برای ترویج سنت حسنه نیکوکاری و دستگیری از نیازمندان و مستضعفان پیشگام بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اردبیل یادآور شد: عملیاتی شدن ۴۳ هزار طرح خودکفایی با مشارکت مددجویان و تلاش برای اجرایی کردن ۱۳ هزار طرح خودکفایی دیگر از جمله دیگر دستاوردهای کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان اردبیل است.
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