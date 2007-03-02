استقبال از مسافران نوروزی اصفهان با ارسال پیام کوتاه

سعید بکتاش در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان ، افزود: 22 کیوسک الکترونیکی در مبادی ورودی شهرهای ، کاشان ، اردستان ، نطنز ، آران و بیدگل ، نائین و اصفهان نصب خواهیم کرد که تمامی اطلاعات گردشگری استان به مسافران ارائه می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان ادامه داد: مسافرانی که وارد شهر اصفهان می شوند تبریک نوروز را به صورت پیام کوتاه دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: در کیوسک هایی که در نظر گرفته ایم ، نرم افزار جامعی باعنوان "سلام میراث" ، موجود است که می توان آنها را بر روی تلفن همراه دانلود نمود. در این نرم افزار تمامی اطلاعات مربوط به استان از قبیل هتلها و مراکز تفریحی ، سیاحتی و تاریخی به راحتی در اختیار مسافران قرار می گیرد.

بکتاش همچنین به فرهنگ و تاریخ اصفهان اشاره نمود و تصریح داشت: در راستای معرفی فرهنگ اصفهان به مسافران نوروزی ، برنامه های زنده ای که به نوعی نشان دهنده ارائه فرهنگ اصفهان است ، پیش بینی شده که به معرفی فرهنگ و آثار تاریخی اصفهان می پردازد.

وی ادامه داد: توزیع نقشه های گردشگری و راهنمایی در مبادی ورودی شهر و در پایگاههای میراث فرهنگی ، هلال احمر و پلیس راهنمایی و رانندگی پیش بینی شده و مسافرین می توانند با مراجعه به آن محل ها از این خدمات استفاده کنند.

بکتاش در خصوص افزایش نرخ هتلها اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت در همه جا سعی شده در ایام نوروز هزینه ای بر قیمت هتلها اضافه نشود و این امر با تمامی هتلها و دفاتر خدماتی هماهنگ شده است.