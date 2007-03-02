تکواندو کاران ایرانی برای اولین بار از هوگوی الکترونیکی استفاده می کنند/ برای کسب سهمیه المپیک تلاش خواهیم کرد

مریم مهرآذر مربی این تیم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این تیم اظهار داشت: این تیم متشکل از چهارتکواندو کار دراوزان اول تا چهارم است و فاطمه نعمتی ، عاطفه کشاورز ، هانیه علی آذردوست و مهروز ساعی به ترتیب نفرات اوزان اول تا چهارم این تیم هستند.

وی افزود: ملی پوشان از مدتها قبل در اردو بوده اند و تمرینات آمادگی خوبی را پشت سرگذاشته اند و خوشبختانه بدون آسیب دیدگی یا مشکلی خاص عازم کره هستند.

مهرآذرخاطرنشان کرد: این تیم برای اولین بار از هوگوی الکترونیکی استفاده می کند که امکان ثبت ضربه و امتیازدهی منصفانه در آن بیشتر است زیرا همیشه یکی از دغدغه های تکواندوکاران داوری مسابقات است.

وی یادآور شد: ملی پوشان پیش از این نیز با هوگوی الکترونیکی تمرین کرده و نحوه کار با آن را فرا گرفته اند و امید است در این خصوص مشکلی نداشته باشند.

مهرآذرتاکید کرد: از آنجایی که مسابقات در مهد تکواندو جهان یعنی کره است به طور طبیعی رقابت های سختی پیش روست. از سوی دیگر 21 کشور جهان در این مسابقات شرکت دارند که برخی از آنها بهترین نفرات تکواندوی بانوان را در اختیار دارند و به همین دلیل ملی پوشان رقابت های سختی خواهند داشت.

وی تصریح کرد: وقتی مسابقات درکره جنوبی است با حضور کشورهای اروپایی و آمریکایی یا بدون آنها سطح آن جهانی است به همین دلیل کسب نتیجه از آن برای ما بسیار مهم است ضمن آنکه امتیاز این مسابقات به منزله کسب سهمیه المپیک است.

مهرآذرعنوان داشت: تیم تمام تلاش خود را برای کسب سهمیه المپیک خواهد کرد و امیدواریم در قرعه خوبی به پای فینال برسیم.

تورنمنت بین المللی کره روزهای 13 و 14 اسفندماه جاری در شهر چانگ چوان کره جنوبی برگزار می شود. قرعه کشی و وزن کشی مسابقات عصر روز شنبه در همین شهر برگزار خواهد شد.