طیف ها و گرایش های نویسندگان نسل جوان بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه برخی از نویسندگان جوان را گرته برداران آثار غربی قلمداد می کند که فضا، جغرافیا و ویژگی های ایرانی بودن در آثارشان به چشم نمی خورد.

رکسانا حمیدی سردبیر برنامه رادیویی " پیک صبا " هدف از دعوت جواد عاطفه را در این برنامه نزدیک تر بودن نگاه یک نویسنده جوان به نویسندگان هم نسل خود دانست و اضافه کرد: مخاطبان ما، شنوندگان خارج از کشور هستند و این مخاطبان معمولا نویسندگان نسل های قبل را می شناسند، آثارشان را خوانده اند و صدایشان را شنیده اند. این برنامه فرصتی است تا نویسندگان نسل های جوان تر هم خود را به مخاطبان معرفی کنند.

در این برنامه همچنین داستانی از مریم ابراهیمی از مجموعه " روز از پرنده آغاز می شود " خوانده خواهد شد.

اولین مجموعه چاپ شده جواد عاطفه مجموعه داستان " تا مقصد می خوابم، بیدارش نکن " است. برنامه پیک صبا، یکشنبه صبح ساعت 30/9 از رادیو صدای آشنا و تکرار آن همان روز ساعت 17 پخش خواهد شد.

