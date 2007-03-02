موافقت دولت با افزایش بودجه جاری دانشگاههای علوم پزشکی به سرجمع اعتبارات وزارت بهداشت

دکتر کامران باقری لنکرانی روز گذشته در حاشیه همایش طب النبی در مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به مهر در خصوص تعیین سرانه بخش سلامت در لایحه بودجه افزود: بحث سرانه بخش سلامت تغییر چندانی در کمیسیون تلفیق نداشته اما منابعی از جمله منابع سیگار و نوشابه به منابع بخش سلامت اضافه شده است .

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاران در خصوص ایجاد دوره های طب سنتی در وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: طب سنتی یکی از طب های مکمل و شناخته شده دنیا است که کتب آن تا حدود یک قرن پیش در دانشکده های پزشکی دنیا تدریس می شده است.

وزیر بهداشت اضافه کرد : وزارت بهداشت سعی کرده این دوره را به زبان جدید، شرح درس مشخص و درسنامه تدوین کند و از بین کسانی که فارغ التحصیل پزشکی عمومی هستند برای این رشته ها دانشجو بپذیرد.

وی ابراز امیدواری کرد، سال آینده 12 نفر در رشته طب سنتی پذیرش شوند و به تدریج با تکمیل مدرسان و منابع درسی این رشته گسترش یابد.

لنکرانی یاد آور شد: هم اکنون نیز بسیاری از کشورهای دنیا در کنار مسیر آموزش طب جدید از طب سنتی هم استفاده می کنند و از آن به عنوان یک مکتب علمی بهره می گیرند. وزارت بهداشت نیز برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی تصمیم گرفته است که تربیت این نیروها و ورودی این رشته را از مقطع پزشکی عمومی قرار دهد تا کسانی که اطلاعات طب جدید را کامل دارند بتوانند طب قدیم را نیز فرا بگیرند.