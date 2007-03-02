به گزارش خبرنگار مهر، "اتاق وحشت" محصول سال 2002 و ساخته دیوید فینچر است. فیلمنامه را دیوید کوپ نوشته و جودی فاستر، فورست ویتکر، جارد لتو و کریستن استیوارت در آن نقش آفرینی می کنند. داستان درباره یک زن مطلقه سی و چند ساله و دختر اوست که وقتی سه سارق برای پیدا کردن مخفیگاه مقدار زیادی پول به آپارتمان او در نیویورک می آیند، با آنها وارد یک بازی موش و گربه می شود. مادر و دختر در یک اتاق مخفی به نام اتاق امن / اتاق وحشت که برای چنین مواقعی طراحی شده مخفی می‌شوند، اما همچنان باید برای حفظ جان خود مبارزه کنند.

این فیلم 112 دقیقه ای با بودجه‌ای در حدود 48 میلیون دلار ساخته شد و فروش جهانی آن تقریباً 196 میلیون دلار بود. فینچر متولد 28 اوت 1962 در دنور آمریکاست. او اواخر دهه 1980 کار در حرفه نمایش را با کارگردانی آگهی های تبلیغاتی آغاز کرد و بعد به کارگردانی ویدیوکلیپ برای خواننده ها و گروههای معروف مانند مدونا، استینگ، رولینگ استونز، مایکل جکسن، جرج مایکل و بیلی آیدل رو آورد.

فینچر با کارگردانی "بیگانه 3" (1990) سومین قسمت مجموعه پرفروش "بیگانه" به شهرت رسید و با فیلم های "هفت" (1995)، "بازی" (1997) و "باشگاه مشتزنی" (1999) نام خود را به عنوان یک فیلمساز صاحب سبک مطرح کرد. "زودیاک"، جدیدترین فیلم فینچر، از امروز جمعه (11 اسفندماه) در سینماهای آمریکا به نمایش درمی‌آید.

دیوید کوپ فیلمنامه‌نویس "اتاق وحشت" هم یکی از سرشناسترین فیلمنامه‌نویسان امروز هالیوود است. کوپ 44 ساله فیلمنامه‌های "پارک ژوراسیک"، "ماموریت: غیرممکن"، "اسپایدرمن" و "جنگ دنیاها" را نوشته و فیلمنامه "ایندیانا جونز 4" را هم نوشته که قرار است استیون اسپیلبرگ آن را کارگردانی کند.

نقش شخصیت مگ آلتمن در "اتاق وحشت" را ابتدا قرار بود نیکل کیدمن بازی کند، اما به دلیل آسیب دیدگی زانو در جریان فیلمبرداری "مولن روژ" موفق به این کار نشد و جودی فاستر، بازیگر برنده اسکار، جای او را گرفت. با این حال کیدمن در صحنه‌ای از "اتاق وحشت" به عنوان دوست شخصیت استیون آلتمن، تلفنی با مگ آلتمن صحبت می‌کند.

فورست ویتکر که در "اتاق وحشت" نقش رهبر سارقان مهاجم را به عهده دارد، دوشنبه گذشته در مراسم اسکار جایزه بهترین بازیگر مرد را برای فیلم "آخرین پادشاه اسکاتلند" از آن خود کرد.