حسین افضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به وجود فضای بسیار مطلوب خراسان جنوبی برای انجام فعالیت های فرهنگی هنری، از بازدید بیش از پنج هزار نفر از اجرای اولین تئاتر مذهبی بیرجند به نام "غریبه شام" خبر داد.



مدیر کل ارشاد خراسان جنوبی رسالت هنرمندانی را که نقش شخصیت ‌ها و قهرمانان کربلا را ایفا می ‌کنند بسیار خطیر و سنگین عنوان و ابراز امیدواری کرد این سالن‌ها و مراکز فرهنگی هنری محلی برای توسعه معارف اهل بیت و به نمایش گذاشتن مظلومیت آنان باشد.



در نمایش "غریبه شام" که به مدت 10 روز در سالن آمفی تئاتر ارشاد بیرجند روی صحنه رفت، گوشه ‌ای از مظلومیت اهل بیت و حضرت رقیه (س) با تلفیقی از هشت سال دفاع مقدس به نمایش گذاشته شد.

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