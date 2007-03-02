  1. هنر
  2. تئاتر
۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۳:۳۷

شش مجموعه فرهنگی هنری در خراسان جنوبی احداث می‌شود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از آغاز عملیات احداث شش مجموعه فرهنگی هنری در شهرستان‌های این استان خبر داد.

حسین افضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به وجود فضای بسیار مطلوب خراسان جنوبی برای انجام فعالیت های فرهنگی هنری، از بازدید بیش از پنج هزار نفر از اجرای اولین تئاتر مذهبی بیرجند به نام "غریبه شام" خبر داد.

مدیر کل ارشاد خراسان جنوبی رسالت هنرمندانی را که نقش شخصیت ‌ها و قهرمانان کربلا را ایفا می ‌کنند بسیار خطیر و سنگین عنوان و ابراز امیدواری کرد این سالن‌ها و مراکز فرهنگی هنری محلی برای توسعه معارف اهل بیت و به نمایش گذاشتن مظلومیت آنان باشد.

در نمایش "غریبه شام" که به مدت 10 روز در سالن آمفی تئاتر ارشاد بیرجند روی صحنه رفت، گوشه ‌ای از مظلومیت اهل بیت و حضرت رقیه (س) با تلفیقی از هشت سال دفاع مقدس به نمایش گذاشته شد.
کد مطلب 455480

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها