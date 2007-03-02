به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه این هفته، با اشاره به اصل 44 قانون اساسی تولید ثروت، سرمایه گذاری و توزیع عادلانه ثروت را از محورهای مهم این اصل خواند و گفت: اگر دستورات رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا شود انقلابی اقتصادی در کشور ایجاد خواهد شد.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان، تصریح کرد: مجموعه سه قوه مصمم هستند تا در این عرصه با قاطعیت عمل کنند.

وی فرار شهرام جزایری عرب، مفسد اقتصادی را مایه تاسف همه ملت خواند و در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: بدیهی است از دستگاه قضایی در این عرصه انتظار بیشتری می رود.

خطیب جمعه تهران، گفت: آنچه هم اکنون خواست عمومی ملت است این است که رویه های نادرستی که زمینه ساز این فرار شده اصلاح شود تا این حوادث تلخ دوباره تکرار نشود.





فرار شهرام جزایری از آثار طولانی شدن محاکمات است

خاتمی افزود: خواست مردم این است که با مقصران این واقعه بدون تبعیض برخورد شود و به اطلاع مردم برسد.

وی خاطر نشان کرد: فرار شهرام جزایری از آثار طولانی شدن محاکمات است.



عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توهین با ساحت مقدس پیامبر اعظم (ص)، در طرح سئوالات آزمون فرهنگیان، این کار را بسیار زشت خواند و گفت: وزیر آموزش و پرورش پس از این مسئله عذر خواهی کرد و با متخلفان برخورد نمود و این رفتار درست نقطه مقابل برخوردی است که مسئولان در گذشته با متخلفان داشته اند به طوریکه که از متخلف حمایت می شد.

خاتمی این برخورد وزیر را ستودنی خواند .



وی با بیان اینکه، در خصوص این مسئله دو نوع موضع مشاهده می شد خاطر نشان کرد: یک موضع دلسوزانه، مخلصانه و غیرتمندانه بود که از آن سپاسگزاری می کنم اما برخی برخوردها با این موضوع سیاسی، انتقام جویانه و کینه جویانه بود.

ملت و دولت کاملا در انرژی هسته ای هماهنگ هستند و با مصلحت، عزت و هدایت مقام معظم رهبری مسئله، مسئله ملی شده است و قصه، قصه دولت نیست

خطیب جمعه تهران، تصریح کرد: جریانهایی که در دوره های گذشته در مقابل اهانت به خدا، پیغمبر و امام حسین (ع) سکوت کرده اند در این قصه یقه می درانند. چه خبر شده؟ اگر این طور دلتان برای دین می سوزد چرا آن روز این برخورد را نداشتید بلکه از اهانت کنندگان هم حمایت می کردید.

وی در ادامه سخنان خود به حرکات شیطنت آمیز آمریکا، نسبت به ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا به دنبال آن است تا با فشار و قلدری بر کشورها از شورای امنیت قطعنامه دیگری علیه ملت ایران صادر کند اما آمریکا و آنها که فریب آمریکا را خورده اند توجه کنند که از قطعنامه اول چیزی عاید شما نشد.

خاتمی تصریح کرد: آب از آب تکان نخورد و نه مردم و نه دولت جا نزدند در آستانه عید است و مردم به استقبال عید نوروز می روند و اگر ده قطعنامه دیگر هم صادر کنید اثری نخواهد داشت. ما همان حرف گذشته را تکرار می کنیم انرژی ما صلح آمیز است و قطعا در پی استفاده نظامی از این انرژی نیستیم.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان، خطاب به کشور های غربی گفت : ما از حق خود کوتاه نخواهیم آمد خیر شما هم این است که بدون هیچ پیش شرطی به پای میز مذاکره برگردید .



وی افزود : ملت و دولت کاملا در انرژی هسته ای هماهنگ هستند و با مصلحت، عزت و هدایت مقام معظم رهبری مسئله، مسئله ملی شده است و قصه، قصه دولت نیست.

خاتمی گفت: امید غربی ها این است که با صدور قطعنامه در داخل کشور ایجاد اختلاف کنند اما موفق نشده اند.

وی در ادامه خطاب به گروهک های منزوی از ملت گفت: نصیحت می کنم این گروه ها با برخی حرکات دشمن گرایانه صفوف خود را از ملت جدا نکنند و از سرنوشت منافقان عبرت بگیرند .

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان خود، ویزا ندادن به هیات ایرانی بانوان در سازمان ملل، را از شیطنت های دیگر آمریکا خواند و گفت: این سومین بار است که آمریکا چنین رذالتی را انجام می دهد و دلیل آن هم این است که این دولت ها در دنیا به دروغ می گویند که نظام مقدس اسلامی، نسبت به زنان، رفتار درستی ندارد و اگر این بانوان به آنجا می رفتند دروغ آنان را برملا می کردند و اعلام کردند اتفاقا پس از انقلاب شخصیت واقعی زن در نظام اسلام جای خود را پیدا کرد و بانوان جایگاه اجتماعی خود را پیدا کردند.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد اعضای سازمان ملل باید فکری برای این دیکتاتور منشی ها و قلدر مآبی های آمریکا داشته باشند و دست آمریکایی ها را از این نفوذ های غیر قانونی کوتاه کنند وگرنه مطمئن باشند همان رفتاری را که با هیات دیپلماتیک ایران کردند روزی بر سر خودشان خواهد آمد.

خاتمی در ادامه به برگزاری کنفرانس اسلام آباد، در پاکستان که در روز ششم اسفند و با حضور 7 کشور از جمله عربستان، مصر، اردن، اندونزی و ترکیه و در سطح وزرای خارجه این کشورها تشکیل شد اشاره کرد و گفت: در پشت پرده این کنفرانس با آمریکا و اسرائیل تبانی کردند که کشورهای اسلامی، اسرائیل را به رسمیت بشناسند.

وی افزود: در این کنفرانس راجع به لبنان، عراق، فلسطین وسوریه اظهار نظر هایی کردند در حالیکه نمایندگان این دولت ها در این کنفرانس حضور نداشتند سئوال این است شما چه کاره هستید که می خواهید در مورد این کشورها اظهار نظر کنید چه گره ای از مشکل این کشورها باز کرده اید که اکنون نظر می دهید؟

خطیب جمعه تهران، تصریح کرد: شما اگر وبال این کشورها نباشید شما را بس است، حرف این است اگر نیم کاسه ای وجود ندارد چرا اینقدر مخفی کاری می شود همه هفت کشور شرکت کننده باید پاسخگوی این ابهام باشند بخصوص کشور میزبان پاکستان که همسایه ایران است اما کم کم دارد رسم همسایگی را ازیاد می برد.

پاکستان مامن تروریست ها شده و تروریست هایی که در زاهدان آدم می کشند به پاکستان پناه می برند. پاکستان باید مراقب باشد بیش از این به دام آمریکایی ها نیافتد که بدون تردید بازنده این میدان خواهد بود ایران کشور قدرتمندی است و یقینا ارتباط و دوستی با ایران به مراتب بهتر از دوستی پاکستان با آمریکا واسرائیل است و هیچ خیری در این دوستی با آمریکا و اسرائیل نخواهند دید.

احمد خاتمی همچنین در خطبه اول نمازجمعه تهران، که در خصوص اصول اخلاقی تهران سخن می گفت اظهار داشت: از اصول اخلاقی اسلام این است که انسانها امیر بر نفس باشند نه اسیر نفس.

وی افزود: اگر فرمانده زندگی انسان خدا باشد این فرد امیر بر نفس است و اگر شیطان فرمانده زندگی انسان باشد این فرد اسیر نفس است حقیقت بندگی این است که انسان اربابی جز خدا نشناسد.

امام جمعه موقت تهران در خصوص اثر بندگی خدا در جامعه سیاسی نیز خاطر نشان کرد: جامعه ما، جامعه سیاسی است و بیشتر باید بر اخلاق سیاسی کار کنیم انسان سیاسی که امیر بر نفس است کسی است که در حوزه سیاست طوری عمل کند که خدا بپسندد و در روز قیامت که روز تنهایی است بتواند جواب خداپسندانه داشته باشد و فرد سیاسی که امیر بر نفس است و امیرش خداست در مواضعش خدامدارانه عمل می کند نه حزب و گروه مدارانه.

وی افزود: این انسان جایی که متوجه می شود خدا راضی نیست نمی گوید دستور تشکیلاتی است و دستور خدا را مد نظر دارد اما آنکه اسیر بر نفس است می گوید دستور تشکیلاتی و این همان شرکی است که خدا از آن یاد می کند.

خاتمی تاکید کرد: این بدترین نوع اسارت است که انسان در بند تشکیلات باشد و همزمان اسیر نفس خود و اسیر نفس دیگران شود .



وی در ادامه مصداق دیگر امارت و اسارت بر نفس را در قضاوت ها دانست و گفت: آنکه امیر بر نفس است منصف است و روح انصاف این است که انسان در قضاوت حق را ببیند و از مرز حق بیرون نرود.

خطیب امروز خطبه های نماز جمعه تهران، در مقدمه سخنان خود روز 8 اسفند سالروز امور تربیتی و همچنین 14 اسفند روز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) این نهاد خدمتگذار را گرامی داشت و ابراز امیدواری کرد مردم در روز نیکوکاری با خدمت گذاران این نهاد همراه باشند.