دانشگاه آزاد قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز در هفته چهارم مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاه های کشور تیم پاس در حالی به مصاف دانشگاه آزاد رفت که برای جبران اختلاف 5 امتیازی با این تیم تنها به کسب پیروزی می اندیشید.

این دیدار که در خانه تکواندو برگزار شد در نهایت به نتیجه تساوی 4 بر4 انجامید تا تیم تکواندو دانشگاه آزاد عنوان قهرمانی مسابقات تکواندو لیگ برتر باشگاه های کشور را از آن خود کند.

تیم دانشگاه آزاد مسابقه را برتری 10 بر7 علیرضا شکوری مقابل سالار محمدی آغاز کرد. امید غلامزاده با برتری 8 بریک برابرعلی رضایی کار دو تیم را به تساوی کشاند. مهدی احمدی با شکست 9 بر7 فیض الله نفجم پاس را پیش انداخت و کوروش رجلی نیز با امتیاز 10 بر3 مقابل جواد رضاپور صاحب برتری شد تا این تیم با برتری 3 بریک امیدوارانه برای پیروزی تلاش کند.

با پیروزی 10 بر8 مرتضی رستمی مقابل هادی افشار دانشگاه آزاد برای تغییر نتیجه امیدوار شد اما مهدی بی باک در یک بازی سنگین با نتیجه 5 بر9 مغلوب حسین تاجیک شد و پاس مجددا با 2 امیتاز اختلاف از دانشگاه آزاد پیش افتاد. در حساس ترین جدال دو تیم وحید عبداللهی تکواندوکار تیم دانشگاه آزاد با نتیجه 12 بر11 مقابل سرآبادانی صاحب برتری شد تا نتیجه بازی در مبارزه محمد هداوند و محمدرضا مهدی زاده مشخص شود.

این دیدار نزدیک در نهایت با امتیاز طلایی به سود تکواندوکار تیم دانشگاه آزاد به اتمام رسید تا این تیم با کسب نتیجه تساوی برابر پاس عنوان قهرمانی مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور را به ویترین افتخارات خود بیافزاید.