امسال بیش از ۱۷ هزار مورد ولادت در استان زنجان ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی شفیعی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اجتماعی در محل ثبت احوال استان زنجان، افزود: طی ۱۱ ماه امسال ۱۷ هزار و ۲۰۳ مورد واقعه ولادت ثبت شده است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان گفت: نسبت جنسی پسر به دختر طی ۱۱ ماه امسال برابر با ۱۰۸ است، یعنی به ازای ثبت تولد هر ۱۰۰ دختر تولد ۱۰۸ پسر به ثبت رسیده است.

شفیعی تأکید کرد: طی این بازه زمانی ۴ هزار و ۵۵۳ واقعه وفات در استان زنجان ثبت‌شده است یعنی روزانه ۱۳ مورد واقعه وفات رخ‌داده است.

وی به صدور کارت هوشمند ملی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: تعدادکل افرادی که تاکنون در استان زنجان کارت هوشمند ملی دریافت کردند ۶۳۴ هزار و ۲۸۶ مورد معادل ۷۶.۶ درصد بوده است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان زنجان واجدین شرایط کارت هوشمند ملی در استان زنجان را ۸۲۸ هزار و ۱۶ مورد اعلام کرد و گفت: افراد واجد شرایطی که تاکنون موفق به دریافت کارت هوشمند ملی از سازمان ثبت‌احوال نشده‌اند، باید هر چه سریع‌تر به محل‌های صدور کارت هوشمند ملی مراجعه و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.