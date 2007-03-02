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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۵۹

مهلت عضویت در انجمن منتقدان و نویسندگان سینما تمدید شد

مهلت ارسال مدارک تمدید عضویت اعضاء فعلی و درخواست عضویت اعضاء جدید انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 20 اسفندماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعلام کرد اعضایی که تاکنون حق عضویت سال‌های 85 و 86 خود را نپرداخته یا مدارک استمرار عضویت خود را رائه نداده‌اند، پس از پرداخت حق عضویت به شماره حساب 25152 بانک ملت شعبه بهار جنوبی، مدارک را به نماینده انجمن مستقر در خانه سینما تحویل دهند.

طبق اساسنامه و آئین‌نامه داخلی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران اعضایی حق شرکت در مجمع عمومی سالانه را خواهند داشت که رسید بانکی مربوط به حق عضویت سالانه و مدارک استمرار عضویت خود را به شورای مرکزی ارائه داده باشند.
کد مطلب 455484

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