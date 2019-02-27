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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۷:۴۵

فرمانده انتظامی شازند خبر داد؛

انهدام باند سارقان در عملیات پلیس شازند/ اعتراف به ۲۲ فقره سرقت

انهدام باند سارقان در عملیات پلیس شازند/ اعتراف به ۲۲ فقره سرقت

اراک- فرمانده انتظامی شهرستان شازند گفت: در عملیات ماموران انتظامی شازند، اعضای یک باند سرقت دستگیر شده و به ۲۲ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعقیل سلگی اظهار داشت: در پی وقوع سرقت های متعددی از اماکن خصوصی در شازند، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی بیان داشت: در تحقیقات اولیه پلیس دو نفر سارق شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند و با آغاز تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس، سرنخ هایی از دست داشتن این افراد در سرقت های دیگر به دست آمد.

سلگی ادامه داد: در مراحل تکمیل تحقیقات سرانجام دستگیرشدگان با توجه به اسناد و مدارک موجود به ۲۲ فقره سرقت از باغات، اماکن خصوصی، کابل برق و پل های آهنی با همدستی سه نفر از دوستان خود در این شهرستان اعتراف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به دستگیری سه نفر همدستان سارقان در عملیاتی جداگانه اظهار داشت: متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4554889

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