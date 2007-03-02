شایسته سالاری تنها راه تحقق اهداف صنعت چاپ است / صنعت چاپ ایران نیاز به نیروی تازه نفس دارد / دولت شرایط امن سرمایه گذاری را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی مشکلات صنعت چاپ روز سه شنبه هشتم اسفند در خبرگزاری مهر برگزار شد. در این نشست محمد بلالی ( نایب رئیس کنونی هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران تهران ) ، میریونس جعفری اصل ( مدیر چاپ جامی ) ، جلال ذکایی ( مدیرکل دفتر امور چاپ ارشاد ) ، حمید غفاری ( مدیر چاپ نورحکمت ) ، محمدرضا غیبی ( مدیر چاپ همگام نشر ) و سید حجت مجابی ( عضو هیات مدیره و کارمند اتحادیه چاپخانه داران ) حضور داشتند . روز چهارشنبه بخش اول از این گفتگو منتشر شد و اینک بخش دوم آن تقدیم می شود .



از راست : ذکایی ، بلالی ، مجابی

در بخش دوم این نشست شرکت کنندگان به نقد دیدگاه های یکدیگر پرداختند . در ابتدا محمد بلالی در مورد سخنان مطرح شده از سوی جلال ذکایی ، گفت : قانونگذار شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به صورت شفاف مطرح کرده اما وزارت ارشاد می خواهد با دستورالعمل قانون گذار قانون را زیرپا بگذارد. وقتی مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت ارشاد در حضور نمایندگان صنف چاپ به صراحت می گوید که من تصمیم گرفته ام صنف صحاف هم در زیر مجموعه این دفتر باشد ، این یعنی خلاف قانون .

جلال ذکایی مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت ارشاد در پاسخ به محمد بلالی ، گفت : این حرف اصلا صحت ندارد و من چنین چیزی نگفته ام و کذب محض است .

بلالی گفت : من وظیفه دارم از حقوق صنف دفاع کنم و دلیلی ندارد که ما رای بدهیم به کسانی که فقط بنشینند در کنار هم و گپ بزنند بلکه باید چالش های صنف را برطرف کنند . در مسائلی مانند بازرسی چاپخانه ها ، دریافت مجوز، پرداخت عوارض و موارد دیگر ما تلاش های زیادی کرده ایم . هم اکنون 2500 واحد چاپخانه در تهران وجود دارد که این بسیار بیشتر از سرانه ملی ما است .

در حوزه چاپ آمارهای واقعی ارائه دهیم

ذکایی در پاسخ به بلالی گفت : آمارهایی که شما ارائه می دهید غلط است و تعداد چاپخانه های فعال در تهران 1700 واحد بیشتر نیست . شما در مورد تعداد جوازهایی که صادر شده - بسیاری از آنها مجوز موقت دارند و بسیاری نیز مجوزهای موقت باطل شده است - آماری که 2500 واحدی که ارائه می دهید صحیح نیست .

محمد بلالی در ادامه سخنان خود گفت : هم اکنون 9 هزار ناشر وجود دارند اما فقط 500 نفر آنها در انتخابات اتحادیه ناشران تهران شرکت کرده اند و این موضوع اصلا جای نگرانی نیست .

جلال ذکایی به بلالی گفت : تعداد ناشران تهرانی که عضو اتحادیه هستند 9 هزار نیست و آماری که شما ارائه می دهید مربوط به کل پروانه های نشر صادر شده در کشور است. چیزی که من به آن اعتقاد دارم این است که هرچه تعداد اعضای یک صنف برای انتخاب هیات مدیره بیشتر باشد منتخبان با قدرت بیشتری می توانند از حقوق صنف خود دفاع کنند و این گفته نباید باعث نگرانی شما باشد و به هیچ وجه به معنی دخالت در امور صنف شما نیست .

شایسته سالاری باید در صنعت چاپ حاکم شود

پس از بلالی ، محمد رضا غیبی در پاسخ به این سوال که چگونه می توان صنف چاپ را به جایگاه واقعی خود رساند ، گفت : برای رسیدن صنعت چاپ به جایگاه واقعی خود باید به اصل شایسته سالاری توجه کرد . اگر دوستان حاضر در این نشست خاطرشان باشد پنج سال قبل تمامی چاپخانه های ترکیه به دلیل بروز مشکل و افت قیمت لیره ترکیه در مقابل دلار ورشکست شدند و به دلیل بروز این مشکل تمامی مدیران صنعت چاپ این کشور استعفا دادند و کنار گذاشته شدند و گروهی از مدیران جوان با فکر و ایده های نو وارد عرصه شدند و آنها توانستند جایگاه صنعت چاپ در ترکیه را به جایی برسانند که هم اکنون قدرت بلامنازع در اروپا شده و در سودای تصاحب بازارهای جهانی است ؛ این یعنی شایسته سالاری . در حالی که در برخی تشکل های صنعت چاپ در کشور ما گروهی 30 سال است که امور صنف را برعهده گرفته اند و کارشان شده است تکرار این موضوع که صنعت چاپ ایران ورشکسته است؛ درحالی که کسی از آنها نمی پرسد اگر این صنعت چاپ ورشکست شده مقصر آن کیست ؟

وی در ادامه افزود : ما هنوز نمی دانیم چگونه از شرایط و پتانسیل های موجود در صنعت چاپ استفاده کنیم . خیلی ها هستند که با بهترین امکانات بیکار هستند و خیلی از چاپخانه ها هم با کمترین امکانات بیشترین جذب کار را دارند . نکته ای که باید به مدیران کنونی اتحادیه گوشزد کرد این است که وقتی شما مدام در مورد سرانه مصرف کاغذ در چاپخانه های کشور صحبت می کنید به این مساله هم توجه داشته باشید که صنعت چاپ در سلولوزی خلاصه نمی شود. چاپ لیبل ، چاپ بر روی فلز، چوپ و دیگر موارد هم وجود دارد که معمولا در آمارهای شما به آن توجهی نمی شود و از آن غافل هستید . هم اکنون در دنیا یک چهارم چاپ بر روی کاغذ صورت می گیرد و سه چهارم تولیدات صنعت چاپ مواردی غیر از محصولات سلولوزی است .

دبی تا دیروز واردکننده بود و امروز فراورده های چاپی به ایران صادر می کند

مدیر چاپ همگام نشر خاطرنشان کرد : در ایران بخش غالب چاپ سلولوزی است اما جایگاه واقعی چاپ دنیا این نیست. چند سال قبل وقتی به دبی می رفیتم 60 درصد از محصولات چاپ این کشور در ایران به چاپ رسیده بود ولی اکنون وضع را به جایی رسانده اند که ما برای واردات مواد اولیه هم باید یک تک پا به آن طرف آب برویم ؛ دبی .

محمد بلالی در پاسخ غیبی گفت : در ایران بر اساس آمارهای ما محصولات چاپی بیشتر سلولوزی است . غیبی هم در پاسخ وی گفت : اتفاقا به همین دلیل است که صنعت چاپ ما عقب مانده است ، نسبت محصولات چاپی سلولوزی در دنیا به نسبت تولیدات غیر سلولوزی بسیار کم است . شما نگاه کنید به محصولات چاپی که از دبی ، چین و اروپای جنوب شرقی دبی ایران و دیگر کشورهای دنیا صادر می شود نگاه کنید آن وقت متوجه می شوید که ما چه قدر عقبیم. ما که از چین کتاب وارد نمی کنیم .

وی افزود : باید این سوال را از دوستان هیات مدیره بپرسیم. اینقدر که می گوئید از حقوق صنف دفاع کرده اید ، چه دفاعی کرده اید ؟ من هم اعتقاد دارم که صنعت چاپ ایران ورشکسته است از این دوستان یک سوال دارم: وقتی کارخانه ای ورشکسته می شود اول سراغ مدیران آن می روند یا سراغ کارگران کارخانه . ما نشسته ایم و مدام می گوییم صنعت چاپ ورشکسته شده است درحالی که تاکنون کسی از هیات مدیره این صنف نپرسیده است که چه کاری برای این صنف کرده اید ؟

برخورد بازرس ها با مدیران چاپخانه ها مناسب نیست

پس از غیبی میریونس جعفری اصل گفت : بعد از انقلاب کارهای ما بدون مجوزهای ارشاد قابل قبول نیست ولی برخوردهای ارشاد هم با مدیران چاپخانه ها مناسب نیست و در بازرسی هایی که صورت می دهند به مدیران چاپخانه ها بی حرمتی می کنند و وقتی که وارد چاپخانه می شوند انگار با صحنه جرم مواجه شده اند و همه چیز را به هم می زنند . هنوز این گرفتاری ها در چاپخانه ها وجود دارد و امیدواریم که شرایط به سال های دهه 60 بازنگردد . هیچ وقت هیچ اتحادیه ای مانند صنف چاپ به وزارت ارشاد بستگی ندارد. وقتی در این آیین نامه ضعف وجود دارد باید دوستانه با هم مشکلات را حل کنیم .



از چپ : جعفری ، غفاری ، غیبی

باید سرانه مطالعه را در کشور افزایش دهیم

پس از آن حمید غفاری ، گفت : در مورد اینکه گفته می شود صنف چاپ ورشکسته است باید گفت که ورشکستگی تعریف قانونی خاص خود را دارد و نمی توان همینطور به آن واحدی ورشکسته اطلاق کرد . به نظر من چند راهکار برای پیشبرد اهداف صنف وجود دارد . مهم ترین راهکار این است که از تمام ظرفیت های دولتی و خصوصی برای بالا بردن سرانه مطالعه در کشور باید استفاده کنیم . متاسفانه آفتی که دامنگیر جامعه ما شده ، موجب حذف مطالعه از میان ما شده است . الان اگر مجانی هم کتاب به مردم بدهید کسی مطالعه نمی کند و تمامی مسائل سیاسی و اجتماعی دست به دست هم داده است که سرانه مطالعه در کشور ما کاهش پیدا کند . هم اکنون بیشترین ظرفیت چاپخانه های کشور صرف چاپ مطبوعات مانند کتاب و نشریات می شود و روز به روز هم این سرانه کاهش پیدا می کند .

وی افزود : رسانه ها باید کتابخوانی را تشویق کنند و تبلیغ مستقیم برای صنعت چاپ در صدا و سیما و مطبوعات به این مساله کمک شایانی می کند . از دیگر راهکارها برای برون رفت صنف چاپ از وضعیت بحران این است که ساختار مدیریت صنفی چاپ در کشور اصلاح شود و تمامی اعضای صنف باید در اداره صنف مشارکت داده شوند . باید از نظر و دیدگاه همه صنف در اداره آن استفاده کرد . راهکار دیگر به روز کردن ماشین های چاپ و زیر ساخت های موجود آن در کشور است . دنیا منتظر ما نمی ماند و صنعت با شتاب پیشرفت می کند . در دنیا صنعت منتظر ما نمی ماند که ببیند بخشنامه ها چه می شود اتحادیه ما چه کار می خواهد بکند و چاپخانه دارهای ما چه تصمیمی دارند .

مدیر چاپ نورحکمت گفت : به روز کردن وظیفه ملی ماست و بخش خصوصی و دولتی هم باید نگاهمان به روز کردن باشد . از دیگر گرفتاری های ما بانکداری به اصلاح اسلامی است که به اعتقاد من غیراسلامی است . بهره باید از این سیستم حذف شود . شنیده ام الان به حمدالله این اتفاق در وزارت ارشاد افتاده است که بخشی از بهره های بانکی را برعهده می گیرند . مشکل دیگر ما این است که بخش خصوصی توان مقابله با بخش خصوصی را ندارد و این رقابتی ناعادلانه و غیرمنصفانه است . به طور سنتی این اتفاق در گذشته افتاده است ولی باید این دیدگاه وجود داشته باشد که تا آنجا که می شود این انتقال از بخش خصوصی به دولتی صورت بگیرد تا هم آنها از بار این تشکیلات بزرگ خلاص شوند و هم صنف بتواند از این تشکیلات استفاده کند. راهکار دیگر این است که دولت باید شرایط امن سرمایه گذاری برای شرکت های خارجی را فراهم کند تا با اطمینان بیشتر وارد بازار های ایران شوند .در مجموع پیشنهادهای زیادی را می توان در این زمینه مطرح کرد که شرح همه آنها در حوصله این نشست نمی گنجد .