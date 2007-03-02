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۱۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۴:۱۵

دبیر منطقه هشت دانشگاه آزاد تاکید کرد :

دیدی رافت گونه به دانشجویان پرونده دار داشته باشید / دانشجویان را با سختگیریهای بی مورد از دانشگاهها نرانید

دیدی رافت گونه به دانشجویان پرونده دار داشته باشید / دانشجویان را با سختگیریهای بی مورد از دانشگاهها نرانید

دبیر منطقه هشت دانشگاه آزاد با اشاره به دانشجویانی که در کمیته انضباطی دارای پرونده تخلفاتی هستند، گفت: باید دیدی محبت آمیز و رافت گونه به دانشجویان دارای پرونده در کمیته انضباطی داشت و نباید با سخت گیریهای بی مورد دانشجویان را از دانشگاهها راند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی باغبان در جلسه شورای منطقه هشت دانشگاه آزاد بر راه اندازی سیستم نرم افزاری جامع از سوی واحدها تاکید کرد و افزود: برای جلوگیری از اتلاف وقت و فرصت سوزی در ارائه گزارش ها از سوی واحدها باید سیستم نرم افزاری جامع راه اندازی شود.

وی اظهار داشت: لیست نهایی تخفیف شهریه های دانشجویان واحدهای مختلف منطقه هشت دانشگاه آزاد باید به منطقه ارسال شود تا در بحث تراز مالی و بودجه واحد لحاظ شود.

دبیر منطقه هشت همچنین به سیاست دانشگاه آزاد به ویژه منطقه هشت در امر پژوهش اشاره کرد: باید هر کدام از واحدهای منطقه 8 که توان تاسیس و راه اندازی موسسات تحقیقاتی را دارند، اعلام آمادگی کنند تا حرکتی مثبت و علمی به سوی پژوهش برداشته شود.

در این نشست همچنین پرداخت وام دراز مدت دانشجویی و در عدم ارائه مدرک تحصیلی تا زمان بازپرداخت وام مورد انتقاد قرار گرفت.

کد مطلب 455493

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