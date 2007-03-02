رئیس کل گمرک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: میزان وزنی صادرات غیر نفتی در این مدت 29 میلیون و 657 هزار و 800 تن بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد افزایش نشان می دهد.

محمد هاشم رهبری افزود: از مجموع صادرات غیر نفتی در 11 ماهه امسال، 45 میلیون و 400 هزار دلار از طریق تجارت چمدانی و 388 میلیون و 300 هزار دلار از طریق بازارچه های مرزی صورت گرفت.

وی ادامه داد: در این مدت 12 میلیون و 575 هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش 5 میلیارد و 445 میلیون و 700 هزار دلار به خارج از کشور صادر شد که از نظر ارزش 131 درصد و از حیث وزن 111 درصد افزایش یافت.

واردات

هاشم رهبری در بخش دیگری از این گفتگو به حجم واردات کشور اشاره کرد و گفت: در 11 ماهه امسال، 47 میلیون و 549 هزار و 800 تن کالا به ارزش 46 میلیارد و 864 میلیون و 900 هزار دلار وارد کشور شد.

رئیس کل گمرک ایران خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت 4 میلیون و 949 هزار و 644 تن سوخت به ارزش 18 هزار و 79 میلیارد ریال به شیوه سوآپ ترانزیت شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 44 درصد و از حیث ارزش 5/66 درصد افزایش یافت.

به گفته وی، در همین مدت 4 میلیون و 706 هزار و 192 تن نفت خام به ارزش 17 هزار و 184 میلیارد ریال از ایران به روش سوآپ ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 7/44 درصد و از حیث ارزش 74 درصد افزایش یافت.

همچنین در 11 ماهه امسال 425 هزار تن گازوئیل، 164 هزار و 457 تن گاز و 78 هزار و 770 تن نفت کوره از ایران به شیوه سوآپ ترانزیت شد.

جلوگیری از ورود کالاهای بی‌نام و نشان خارجی

هاشم رهبری در ادامه اعلام کرد: گمرک ایران از ورود کالاهایی که فاقد نام و نشان مشخص، کشور سازنده و مبداء ساخت کالا است، در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان جلوگیری می کند.

وی در این خصوص توضیح داد: این گونه کالاها جهت بررسی بیشتر به کانال قرمز هدایت شده تا علاوه بر بررسی اسنادی به صورت فیزیکی نیز کنترل شوند.

به گزارش مهر، کانال سبز به کانالی گفته می شود که با کمترین بررسی کالا ترخیص می شود، در کانال زرد هم فقط اسناد کالا مورد بررسی قرار می گیرد ولی در کانال قرمز هم اسناد و هم کالا مورد ارزیابی دقیق قرار می گیرند.

رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: گمرک ایران به منظور حفظ حقوق مصرف کنندگان از وارد کنندگان کالا می خواهد کالاهایی را وارد کشور کنند که مشخصات کالا از جمله نام، نوع کالا، برند و مبداء کشور سازنده به صورت دقیق و مشخص به روی کالا حک شده باشد، در غیراین صورت کالا ترخیص نخواهد شد.

به گزارش مهر، طی سال‌های اخیر برخی تولید کنندگان با جعل برند شرکت‌های معتبر خارجی، کالاهایی وارد کشور کرده اند که فاقد استانداردهای لازم و کیفیت مناسب بوده و موجب تضییع حقوق مصرف کننده و وارد شدن لطمه به تولید کنندگان شده است.

رهبری در توضیح مطلب بالا تاکید کرد: ما از تجار می خواهیم در مورد واردات و عرضه کالا در جامعه با مصرف کنندگان صادقانه برخورد کنند و در جهت تقویت اعتماد عمومی گام بردارند.

تسهیلات برای مرزنشینان

رئیس کل گمرک ایران همچنین با اشاره به قانون ساماندهی مبادلات مرزی، گفت: به منظور فراهم ساختن تسهیلات بیشتر برای مرزنشینان، خدمه شناورها و ملوانان طرحی در دست بررسی است که بر اساس آن، با همکاری تمامی دستگاه های ذیربط شرایط مناسب تری برای ورود کالاهای مرزنشین که از کیفیت و استاندارد لازم برخوردار باشند، ایجاد شود.