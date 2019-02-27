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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۹:۴۸

معاون توسعه مدیریت آموزش و پرورش گلستان:

۱۷۷مدرسه در گلستان برای اسکان نوروزی فرهنگیان درنظر گرفته شده است

۱۷۷مدرسه در گلستان برای اسکان نوروزی فرهنگیان درنظر گرفته شده است

گرگان- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش گلستان گفت: ۱۷۷ مدرسه در گلستان برای اسکان نوروزی فرهنگیان در نظر گرفته شده است.

قدرت الله نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اسکان نوروزی در مدارس اظهار کرد: در سال گذشته ۱۵۳ هزار و ۳۸۰ نفر در اسکان نوروزی و ۲۳۸ هزار و ۸۴۱ نفر در اسکان تابستان و در مجموع ۳۹۲ هزار و ۲۲۱ نفر در هر دو طرح پذیرش شدند که آمارها حکایت از رشد پذیرش میهمانان فرهنگی در گلستان دارد.

نظری ادامه داد: افزایش تعداد افراد پذیرش شده در سال گذشته موید این مطلب است که استان گلستان از حالت عبوری خارج و به عنوان یک مقصد گردشگری انتخاب شده است.

وی افزود: امسال ۱۷۷ آموزشگاه با ظرفیت هزار و ۵۱۷ کلاس برای طرح اسکان موقت فرهنگیان در نظر گرفته ایم که از این تعداد ۲۹۵ کلاس در گروه ویژه و ۸۰۹ کلاس در گروه الف و ۴۱۳ کلاس در گروه ب قرار می‌گیرند.

نظری ادامه داد: استان گلستان در سال ۹۷ نسبت به سنوات گذشته از نظر پذیرش و درآمد در طرح اسکان رشد داشته است.

وی تصریح کرد:: در نوروز ۹۷ تعداد ۵۲۲ نفر و در تابستان تعداد ۴۱۲ نفر عوامل اجرایی به میهمانان فرهنگی خدمات رسانی کردند.

نظری همچنین از وجود ۱۴ مدرسه ییلاقی که آمادگی وی برای پذیرش اسکان مسافران را دارند خبر داد و گفت: از آنجایی که آموزش و پرورش استان گلستان در تعدادی از روستاهای خوش آب و هوا مدارسی دارد که دانش آموزان در آن تحصیل نمی‌کنند تصمیم گرفتیم تا آن ها را به مراکز رفاهی جهت استفاده همکاران تبدیل کنیم.

کد مطلب 4554982

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