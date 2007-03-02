حرکت های تروریستی خلاف دیانت است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد دراین بیانیه با اشاره به صهیونیسم بین الملل که در راستای تسلط بر فرهنگ، ذخایر و جغرافیای اسلامی، به ویژه شکست مفتضحانه ازمقاومت اسلامی لبنان، و استفاده از حربه کهنه مذهب علیه مذهب و اختلاف انگیزی در امت اسلامی هستند آمده است : مجمع با آگاهی از پیامدهای شوم و بنیان برانداز اختلاف و پراکندگی ملتها و فرق اسلامی و لحاظ شرایط کنونی جهان اسلام و افغانستان، امت اسلامی را به وحدت و برادری فراخوانده واز مسلمانان به ویژه عالمان، نخبگان و فرهنگیان تشیع و تسنن می طلبد که برای تحکیم بیش از پیش وحدت ، برادری و همزیستی همه جانبه اسلامی تلاش و کوشش نمایند.

در بخشی دیگر از این بیانیه با اشاره به مهدورالدم شمردن پیروان برخی از فرق اسلامی از سوی شماری از عالمان معلوم الحال آمده است: تجویز ریختن مسلمان به بهانه ی شیعه و سنی بودن خلاف شریعت محمدی است. همچنین مجمع، تدوین متون و کتاب های اعتقادی و آموزشی مشترک از سوی عالمان دینی با استفاده از منابع معتبر فریقین را نیاز مبرم و فوری کشور افغانستان دانسته و آن را گامی بلند به سوی همبستگی امت اسلامی می داند.

این بیانیه حرکت های تروریستی در عراق ، افغانستان و پاکستان که با هدف تفرقه افکنی در میان مسلمانان انجام می پذیرد خلاف دیانت دانسته و خواهان توقف هر چه فوری تر این اقدامات است.

این مجمع همچنین ضمن اعلام حمایت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و تشکیل نهادهای قانونی خواستار اصلاحات اداری و جلوگیری از اشاعه فرهنگ وارداتی و ضد ارزشی و اجرای عدالت اجتماعی بر مبنای آرمان اسلامی است.

در این بیانیه تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان را خواستار شده و مصوبه موصوم به مصالحه ملی که ازسوی پارلمان افغانستان را قدمی مناسب درگسترش همدلی و کارایی هر چه بیشتر عناصر دولت و تحکیم وحدت ملی دانسته است.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به مداخلات پاکستان در امور داخلی افغانستان این امر را به زیان هر دو ملت مسلمان دانسته و خواهان مشارکت جدی دولت و نهادهای حکومتی و امنیتی پاکستان در مبارزه تروریسم، کنترل مرزهای مشترک و برچیدن پایگاه های آموزش نظامی شده است.

در بخش پایانی این بیانیه ضمن تشکر از مهمان نوازی طولانی ملت ایران نسبت به میلیون ها افغان بهره مندی از انرژی مسالمت آمیز وغیر نظامی هسته ای حق مشروع و قانونی همه دولت ها و کشورهای عضو NPT و از جمله جمهوری اسلامی ایران دانسته و گفتگو را تنها راه حل برای حل مسئله هسته ای ایران خوانده است.

چهاردهمین مجمع علمای شیعه و سنی افغانستان با حضور علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری در مشهد برگزار شد.