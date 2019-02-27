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۸ اسفند ۱۳۹۷، ۲۰:۱۹

رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی:

کمبود آب در روستاهای کشور/ ۳۴ هزار روستا خالی از جمعیت شد

کمبود آب در روستاهای کشور/ ۳۴ هزار روستا خالی از جمعیت شد

خرم‌آباد- رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، گفت: از حدود ۱۰۴ هزار روستای کشور طی ۶۰ سال اخیر، ۳۴ هزار مورد تخلیه شده که بخش زیادی ناشی از نبود آب بوده است.

 به گزارش خبرنگار مهر، صادق ضیائیان روز چهارشنبه در سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن با اشاره به خشکسالی و تغییر اقلیم در ایران و دورنمای آینده اقلیمی ایران اظهار داشت: اثر تغییر اقلیم بر سکونتگاه‌های شهری باعث بزرگ شدن شهرها شده است.

وی، بیان کرد: در ادامه این روند شاهد افزایش مصرف سوخت و شکل‌گیری جزیره گرمایی، بالا رفتن دمای شهرها به‌ویژه دمای کمینه و مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای هستیم.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، ادامه داد: همچنین این امر به افزایش مصرف آب و انتقال آن از حوضه ‌های دیگر، بالا رفتن تبخیر،  تعرق و بالا رفتن نم نسبی، افزایش حمل‌ونقل، ترافیک، تولید گازهای گلخانه‌ای،  آلودگی هوا،  افزایش انواع بیماری می‌شود که در نهایت کم‌آبی و خشکسالی، از بین رفتن فعالیت‌های کشاورزی، کاهش تولید در بخش مواد غذایی، عدم تامین نیازهای روستائیان، ترک روستا و مهاجرت به شهرها، افزایش ناامنی در منطقه خالی شده و کاهش امنیت کشور، به‌ویژه در مناطق مرزی را به دنبال دارد.

ضیائیان با بیان اینکه مصرف برق در مناطق سردسیر ایران به ازای هر مترمربع ۵۸۰ کیلووات ساعت است، افزود: همچنین این آمار در اروپا ۱۲۰ کیلووات ساعت است.

وی با اشاره به مقایسه مصرف انرژی در ساختمان‌ها، گفت: این آمار در ایران شش برابر کشورهای اروپایی است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور،  خاطرنشان کرد: طبق گزارشات اعلام شده از حدود ۱۰۴ هزار روستای کشور طی ۶۰ سال اخیر، ۳۴ هزار مورد تخلیه شده که بخش زیادی ناشی از نبود آب بوده است.

ضیائیان، گفت: همچنین استان‌های تحت هجوم حاشیه‌نشینی شامل سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، البرز و همدان هستند.

وی، تصریح کرد: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۵ میلیون نفر در داخل کشور مهاجرت کرده‌اند که ۷ درصد جمعیت را شامل می‌شوند و این آمار ۴۰  درصد داخل استانی، ۶۰ درصد خارج استان، ۸۰ درصد به مناطق شهری و ۲۰ درصد روستایی است.

کد مطلب 4555022

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