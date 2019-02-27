کمبود آب در روستاهای کشور/ ۳۴ هزار روستا خالی از جمعیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق ضیائیان روز چهارشنبه در سومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن با اشاره به خشکسالی و تغییر اقلیم در ایران و دورنمای آینده اقلیمی ایران اظهار داشت: اثر تغییر اقلیم بر سکونتگاه‌های شهری باعث بزرگ شدن شهرها شده است.

وی، بیان کرد: در ادامه این روند شاهد افزایش مصرف سوخت و شکل‌گیری جزیره گرمایی، بالا رفتن دمای شهرها به‌ویژه دمای کمینه و مصرف انرژی و تولید گازهای گلخانه‌ای هستیم.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، ادامه داد: همچنین این امر به افزایش مصرف آب و انتقال آن از حوضه ‌های دیگر، بالا رفتن تبخیر، تعرق و بالا رفتن نم نسبی، افزایش حمل‌ونقل، ترافیک، تولید گازهای گلخانه‌ای، آلودگی هوا، افزایش انواع بیماری می‌شود که در نهایت کم‌آبی و خشکسالی، از بین رفتن فعالیت‌های کشاورزی، کاهش تولید در بخش مواد غذایی، عدم تامین نیازهای روستائیان، ترک روستا و مهاجرت به شهرها، افزایش ناامنی در منطقه خالی شده و کاهش امنیت کشور، به‌ویژه در مناطق مرزی را به دنبال دارد.

ضیائیان با بیان اینکه مصرف برق در مناطق سردسیر ایران به ازای هر مترمربع ۵۸۰ کیلووات ساعت است، افزود: همچنین این آمار در اروپا ۱۲۰ کیلووات ساعت است.

وی با اشاره به مقایسه مصرف انرژی در ساختمان‌ها، گفت: این آمار در ایران شش برابر کشورهای اروپایی است.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور، خاطرنشان کرد: طبق گزارشات اعلام شده از حدود ۱۰۴ هزار روستای کشور طی ۶۰ سال اخیر، ۳۴ هزار مورد تخلیه شده که بخش زیادی ناشی از نبود آب بوده است.

ضیائیان، گفت: همچنین استان‌های تحت هجوم حاشیه‌نشینی شامل سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، البرز و همدان هستند.

وی، تصریح کرد: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۵ میلیون نفر در داخل کشور مهاجرت کرده‌اند که ۷ درصد جمعیت را شامل می‌شوند و این آمار ۴۰ درصد داخل استانی، ۶۰ درصد خارج استان، ۸۰ درصد به مناطق شهری و ۲۰ درصد روستایی است.