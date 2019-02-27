دانشگاه کردستان ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های دکترا را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا بعد از ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه کردستان اظهارداشت: اگر بتوانیم رشته های دکترا و PHD در دانشگاه کردستان وارد کنیم می توانیم با ظرفیت های موجود تعداد دانشجویان خارجی بویژه دانشجویان اقلیم را بیشتر کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه توسعه دانشگاه ها شاخص اصلی توسعه هر منطقه ای است انتظار داریم وزارت علوم نگاه ویژه ای به دانشگاه کردستان داشته باشد تا با توجه به هم مرز بودن با اقلیم کردستان عراق بتوانیم از این فرصت نهایت بهره را ببریم.

استاندار کردستان ادامه داد: با توجه به اینکه تنها یک دانشگاه دولتی در کردستان داریم بسیاری از نخبگان استان از نعمت ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را از دست می دهند و یا باید پشت کنکور برای سال های اینده بمانند که شاید انگیزه انان را کاهش دهد.

مرادنیا یاداور شد: مردم استان توقع دارند که دولت و وزارت علوم در این زمینه اهمیت بیشتری به وضعیت توسعه شاخص های کمی و کیفی دانشگاه کردستان داشته باشند و این دانشگاه را به استانداردهای لازم نزدیک تر کنند.

وی در خصوص انتخاب رحمت صادقی بعنوان رئیس دانشگاه کردستان اشاره کرد و بیان کرد: از ابتدای تصدیگری بنده در پست استانداری رویکرد بهره گیری از نخبگان بومی اهل سنت را داشتم که خوشحالم امروز یک مدیر دیگر در این رابطه به جایگاه ارزنده ای رسیده است.

استاندار کردستان گفت: امیدواریم در اینده نیز از نخبگان کرد اهل سنت در پست های مدیریتی کشور بهره گرفته شود و حق فرزندان کردستان که در سال های گذشته نادیده گرفته شده است، داده شود.

گفتنی است مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه کردستان با حضور مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم, تحقیقات و فناوری و سعید سمنانیان رئیس کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه برگزار شد و طی ان با حکمی از سوی منصور غلامی وزیر علوم, تحقیقات و فناوری رحمت صادقی بعنوان رئیس جدید دانشگاه کردستان منصوب شد و از زحمات چندین ساله فردین اخلاقیان رئیس پیشین این دانشگاه تقدیر شد

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