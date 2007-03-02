تجهیز 100 کتابخانه در مدارس افغانستان / تاسیس مدارس ایرانی در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس محمود فرشیدی که راس هیئتی به افغانستان سفر کرده است ، پس از امضاء تفاهمنامه با همتای افغانستانی خود ، اظهار امیدواری کرد که این تفاهمنامه فصل نوینی برای همکاری فرهنگی دو کشور باشد.

وی با اشاره به تحصیلی 148 هزار دانش آموز و همچنین 900 دانشجوی افغان در ایران ، تصریح کرد: درصدد هستیم با تشکیل گروههای کارشناسی به توسعه روابط فرهنگی میان تهران و کابل نیز کمک کنیم.

فرشیدی به افتتاح نمایندگی 4 ناشر وابسته به وزارت آموزش و پرورش ایران در کابل اشاره کرد و افزود: این وزارتخانه برای توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در افغانستان ، نسبت به تجهیز 100 کتابخانه در مدارس افغانستان اقدام می کند.

وزیر آموزش و پرورش از همتای افغان خود برای شرکت در همایش بین ‌المللی سیمای پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) که سال آینده در تهران برگزار می ‌شود ، دعوت کرد.

وی افزود: در این همایش محتوای کتاب درسی کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار می ‌گیرد.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: در سفر هیئت ایرانی به کابل در مورد تاسیس مدارس ایرانی نیز گفتگو و قرار شد این موضوع از نظر کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

فرشیدی با اشاره به تجارت ایران در آموزش فرزندان عشایر ، تاکید کرد: آماده هستیم در این بخش نیز با افغانستان همکاری کنیم.

وی در مورد مدارک تحصیلی مدارس افغانستان و مشکلات دانش آموزان مهاجر افغان در ایران ، گفت: مدارک تحصیلی افغانستان پس از ارزیابی قابل قبول خواهد بود.