اسامی 14 وزنه بردار اعزامی ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تشخیص و صلاحدید کادر فنی تیم ملی وزنه بردار ی کشورمان 14 وزنه بردار جوان وبزرگسال از نیمه فروردین ماه سال آینده راهی پکن خواهند شد تا اردویی 15 روزه را با ملی پوشان کشور چین بر پا کنند.

ملی پوشان اعزامی کشورمان زیر نظر بهمن زارع و مسعود قاسمی و چند مربی چینی تا پیش از آغاز رقابت های آسیایی به تمرین و آماده سازی خواهند پرداخت که با تشخیص کادر فنی تیم ملی کشورمان 4 وزنه بردار در اتمام این اردو به ایران باز می گردند و باقی نفرات عازم تایوان، محل برگزاری رقابت های آسیایی 2007 خواهند شد.

بر پایه این گزارش، از بین 10 وزنه بردار اعزامی به تایوان، 8 وزنه بردار به روی تخته خواهند رفت و 2 وزنه بردار دیگر شاهد رقابت ها خواهند بود.

اسامی وزنه برداران اعزامی به این اردو به شرح زیر است:

دسته62 کیلوگرم : مرتضی رضاییان

دسته 69 کیلوگرم : حمید ملکی

دسته 77 کیلوگرم : غلامرضا کاظمی

دسته 77 کیلوگرم : علی کیا دلیری

دسته 77 کیلوگرم : حمزه آذرنگ

دسته 77 کیلوگرم : احد سنجابی

دسته 85 کیلوگرم : محمد سرلک

دسته 85 کیلوگرم : شهروز قربانی

دسته 94 کیلوگرم : نواب نصیر شلال

دسته 94 کیلوگرم : حسن فتحی

دسته 105 کیلوگرم : کیان نژاد بختیاری

دسته 105 کیلوگرم : حامد منصوری

دسته 105+ کیلوگرم : وحید ربیعی

دسته 105+ کیلوگرم : محمد صالحی