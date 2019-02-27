  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ اسفند ۱۳۹۷، ۲:۰۷

اعلام آمادگی مجدد تشکیلات خودگردان برای نشست سه جانبه در مسکو

اعلام آمادگی مجدد تشکیلات خودگردان برای نشست سه جانبه در مسکو

تشکیلات خودگردان فلسطین مجددا بر آمادگی «محمود عباس» رئیس این تشکیلات برای شرکت در نشست سه جانبه با رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مسکو تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، سخنگوی رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که گفته بود «امکان دستیابی به صلح به محض دیدارم با هر رهبر فلسطینی که تمایل به صلح داشته باشد وجود دارد، فقط کافی است یک رهبر فلسطینی آن را اعلام کند»، واکنش نشان داد.

«نبیل ابوردینه» با رد این اظهارات نتانیاهو، گفت: «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه پیش از این نشستی را با نتانیاهو در مسکو ترتیب داد و محمود عباس هم با حضور در آن موافقت کرد، اما نتانیاهو از این نشست گریخت.

وی افزود: محمود عباس همواره برای پاسخ مثبت به درخواست پوتین برای چنین نشستی در هر زمان و با نخست وزیر کنونی یا نخست وزیری که پس از انتخابات رژیم صهیونیستی روی کار آید، آماده بوده است تا صلح عادلانه و همیشگی به دست آید.

کد مطلب 4555120

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه