اعلام آمادگی مجدد تشکیلات خودگردان برای نشست سه جانبه در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، سخنگوی رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی که گفته بود «امکان دستیابی به صلح به محض دیدارم با هر رهبر فلسطینی که تمایل به صلح داشته باشد وجود دارد، فقط کافی است یک رهبر فلسطینی آن را اعلام کند»، واکنش نشان داد.

«نبیل ابوردینه» با رد این اظهارات نتانیاهو، گفت: «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه پیش از این نشستی را با نتانیاهو در مسکو ترتیب داد و محمود عباس هم با حضور در آن موافقت کرد، اما نتانیاهو از این نشست گریخت.

وی افزود: محمود عباس همواره برای پاسخ مثبت به درخواست پوتین برای چنین نشستی در هر زمان و با نخست وزیر کنونی یا نخست وزیری که پس از انتخابات رژیم صهیونیستی روی کار آید، آماده بوده است تا صلح عادلانه و همیشگی به دست آید.