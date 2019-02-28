عمر البشیر انجام گفتگوهای ملی را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌جمهور سودان چهارشنبه شب در نطقی تلویزیونی انجام گفتگوهای ملی را خواستار شده و مطالبات مردم این کشور طبق قانون اساسی سودان را مشروع برشمرد.

«عمر البشیر» در این اظهارات گفت که احزاب سیاسی باید برای حل بحران این کشور به این گفتگوها روی بیاروند.

وی همچنین ثبات سیاسی را لازمه تحقق رشد اقتصادی و ثبات امنیتی عنوان کرد.

این در حالی است که رئیس جمهور سودان پیش از این به مدت یک سال در این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرده بود.

در همین حال، «محمد عوض بن عوف» که با حفظ سمت وزیر دفاع سودان به عنوان معاون اول عمر البشیر نیز از سوی رئیس جمهور سودان برگزیده شده است به چرایی اعلام حالت فوق العاده در این کشور آفریقایی پرداخت.

وی افزود: برقراری حالت فوق العاده به دلیل مقابله با تخریب اقتصاد است نه سرکوب تظاهرات!

معاون اول رئیس جمهور سودان گفت: کشور مرحله حساسی را سپری می کند که نیازمند وحدت صفوف است.