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۹ اسفند ۱۳۹۷، ۷:۴۹

کارشناس هواشناسی ایلام:

بارش باران در مناطق مختلف ایلام همچنان ادامه دارد

بارش باران در مناطق مختلف ایلام همچنان ادامه دارد

ایلام - کارشناس هواشناسی ایلام گفت: بارش باران که از دیروز در استان آغاز شده همچنان در مناطق مختلف ایلام ادامه دارد.

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه ناپایداری که از اواخر وقت دیشب وارد استان شده هم اکنون به صورت بارش های پراکنده در سطح استان فعال است.

وی افزود:فعالیت این سیستم برای امروز علاوه بر وزش باد شدید، بارش های غالبا پراکنده همراه با رعد و برق را داریم که البته برای امروز میزان بارش چشمگیر نخواهد بود.

کارشناس هواشناسی ایلام ادامه داد: از اواخر وقت امروز و صبح جمعه سیستم از نظر بارشی تا حدی تقویت می شود و با توجه به هسته سرد این سیستم بارش ها می توانند به صورت باران همراه با برف باشند.

احمدی نژاد عنوان کرد: با توجه به این که افزایش سرعت باد بر روی مرز و کشور عراق را داریم، احتمال شکل گیری گرد و خاک و نفوذ گرد و غبار به استان وجود دارد.

وی گفت: از امروز با کاهش دما مواجه هستیم و همچنین در اوایل هفته آینده به دلیل ریزش هوای سرد که بعد از عبور سیستم رخ می دهد شرایط یخبندان را خواهیم داشت.

کد مطلب 4555133

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