سال ۹۷ نقطه عطف تاریخ دو و میدانی قم بود

علی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال ۹۷ نقطه عطف دو و میدانی قم بود و در سه رده نوجوانان، جوانان و در مجموع امتیازات تیمی، قهرمان ایران شدیم و در بازی‌های آسیایی جاکارتا نیز رضا ملک پور، دو و میدانی کار قمی و جوان‌ترین ورزشکار تیم ملی بود و حضوری ارزشمند در این مسابقات داشت.

وی افزود: در المپیک جوانان در آرژانتین، مهدی رضایی تنها ورزشکار استان قم و یکی از ۳ دو و میدانی کار ایرانی حاضر در تورنمنت بود و من هم به عنوان سرمربی تیم افتخار هدایت تیم ملی در آرژانتین را داشتم. رضایی در این مسابقات کار بزرگی انجام داد و در رویدادی که ۲۰۶ کشور در دو و میدانی شرکت کرده بودند مقام هفتم ماده تخصصی خود را کسب کرد که دستاورد بزرگی برای دو و میدانی قم بود.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم گفت: کسب ۶۸ مدال کشوری در همه رده‌های سنی در دو بخش مردان و زنان، حاصل تلاش هیئت دو و میدانی استان قم و ورزشکاران و مربیان قمی در سال ۹۷ بود، این بهترین عملکرد دو و میدانی قم در تاریخ دو و میدانی ایران بوده است و این ظرفیت وجود دارد که عملکرد ۹۷ در سال آینده نیز از این هم درخشان‌تر باشد.

رضایی بیان داشت: سال ۹۸ سال مهم و پر رویدادی برای دو و میدانی قم است. ما می‌خواهیم برای اولین بار رکورد ورودی المپیک را کسب کنیم و برای اولین بار در تاریخ ورزش قم در دو و میدانی المپیک نماینده داشته باشیم و با وجود جوانان پرامیدی که در قم داریم این مهم را دور از دسترس نمی‌بینم.

وی عنوان کرد: علاوه بر المپیک که هدف بزرگ ماست در مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا در نوجوانان، امید زیادی داریم که هم نماینده داشته باشیم و هم مدال کسب کنیم. در مسابقات دو و میدانی بزرگسالان آسیا هم همین شرایط وجود دارد و نسبت به حضور ورزشکاران قمی در این مسابقات و حتی کسب مدال خوشبین هستیم.

رئیس هیئت دو و میدانی استان قم تأکید کرد: این امیدواری به کسب مدال مشروط بر این است که اداره کل ورزش و جوانان استان قم از دو و میدانی کاران حمایت کند در غیر این صورت تضمینی برای موفقیت وجود ندارد.