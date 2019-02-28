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۹ اسفند ۱۳۹۷، ۹:۳۸

با حضور ۸ تیم؛

دور برگشت لیگ برتر هاکی کشور در قم آغاز شد

دور برگشت لیگ برتر هاکی کشور در قم آغاز شد

قم - دور برگشت لیگ برتر هاکی کشور با حضور ۸ تیم در قم آغاز شد و تا روز دوشنبه ۱۳ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر هاکی سالنی مردان کشور از صبح پنج‌شنبه در سالن مجموعه ورزشی هلال احمر قم آغاز شد و ۸ تیم حاضر در این مسابقات رقابت خود را آغاز کردند.

در این مسابقات تیم‌های سمنان، مرکزی، آذربایجان غربی، قم، تهران، آذربایجان شرقی، لرستان و همدان حضور دارند که به صورت دوره‌ای با هم دیدار می‌کنند تا تکلیف تیم‌های برتر لیگ برتر در قم مشخص شود.

این رقابت‌ها از صبح امروز با برگزاری دیدار تیم‌های قم با آذربایجان شرقی و سمنان با مرکزی آغاز شده است و تا روز دوشنبه ۱۳ اسفندماه ادامه خواهد داشت و طبق برنامه هر تیم در هر روز، یک مسابقه در نوبت صبح و یک مسابقه در نوبت عصر برگزار می‌کند.

حسین مروتی، یاسر امیر آبادی، محمد رسول روستایی، امیر مرادی، علی امیر آبادی، احمدرضا محمدی، عباس کمالی، رضا رضایی، جواد امیرانی، مسعود هاشمی، ابوالفضل سام، مجتبی محمد حسینی، محمد صاحبی و جواد بختیاری و محمد رجبلو با مربیگری محسن خانزاده و سرپرستی رسول ربیع اعضای تیم هاکی قم در این رقابت‌ها را تشکیل می‌دهند.

رشته هاکی در قم یکی از رشته‌های فعال است اما میزان تاثیرگذاری و شناخت مردم در قم نسبت به این رشته محدود است و هیئت هاکی استان قم در زمینه توسعه عمومی این رشته ناموفق عمل کرده است.

کد مطلب 4555190

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