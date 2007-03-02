جلیل فرجاد، تهیه کننده برنامه سینما و ماوراء درباره فیلم این هفته به خبرنگار مهر گفت: "روز یکشنبه 13 اسفندماه فیلم "روغن لورنزو" به کارگردانی جرج میلر پخش می‌شود. در ایام نوروز هم برنامه سینما و ماوراء نخواهیم داشت."

درام "روغن لورنزو" را جرج میلر، فیلمساز 62 ساله استرالیایی در 1992 ساخت. این فیلم بر مبنای داستان واقعی ساخته شده و تلاش بی‌امان آگوستو و میشلا ادون، پدر و مادری را به تصویر می‌کشد که پسرشان لورنزو مبتلا به یک بیماری نادر مغزی است. وقتی آگوستو و میشلا متوجه می‌شوند برای درمان این بیماری کاری از دست پزشکان برنمی‌آید، خودشان دست به کار می‌شوند و با امید کشف دارویی که بتواند جلو پیشرفت بیماری را بگیرد شروع به تحقیقات پزشکی می‌کنند.

نیک نولتی، سوزان ساراندن و پیتر یوستینف بازیگران این فیلم آمریکایی 129 دقیقه‌ای هستند که بر مبنای فیلمنامه‌ای از میلر و نیک انرایت ساخته شد. این فیلم در سال 1993 نامزد دریافت جوایز اسکار بهترین بازیگر زن (سوزان ساراندن) و بهترین فیلمنامه غیراقتباسی بود.

جرج میلر که کارگردان مجموعه فیلم‌های "مکس دیوانه"، "جادوگران ایستویک" و "بیب: خوک در شهر" است، هفته گذشته برای کارگردانی انیمیشن موفق "خوش قدم" اسکار بهترین فیلم انیمیشن را از آن خود کرد. میشلا ادون واقعی در ژوئن سال 2000 بر اثر ابتلا به سرطان ریه درگذشت. آگوستو ادون هم 20 ژانویه 2006 در اثر عوارض ناشی از سرطان لوزالمعده از دنیا رفت. لورنزو ادون که الان 29 سال دارد، برخلاف پیش بینی پزشکان همچنان زنده است.