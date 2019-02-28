۳۴۱ هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش بیمه سلامت هستند

نورالدین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون در حدود ۷۶ درصد جمعیت استان ایلام به صورت رایگان تحت پوشش بیمه هستند، خدماتی که هم اکنون در بیمه سلامت ارائه می شود از برکات نظام بوده است.

وی افزود: با طرح تحول سلامت زیرساخت های حوزه سلامت در استان به صورت چشمگیری رشد پیدا کرده و تکنولوژی های جدید، خدمات تشخیصی درمانی و همچنین دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت بیشتر شده است.

وی تصریح کرد: هر چند این خدمات ممکن است دچار نواقصی باشد اما هدف سیاست گذاران و مجریان حوزه سلامت به خصوص بیمه سلامت بحث این است که خدمات را با ارزان ترین قیمت و در دسترسی ترین حوزه ها در اختیار بیمه شدگان قرار دهیم.

مدیر کل بیمه سلامت ایلام افزود: هدف این است تکمیل پوشش بیمه ای همگانی به صورت ۱۰۰ درصد شود و از آن مهم تر اگر مردم استان از این فرصت و خدمات سلامت استفاده بهینه و درستی داشته باشند ما می توانیم خدمات جدیدتری را در تعهد سازمان بیمه سلامت قرار دهیم و به لحاظ کیفی و کمی خدمات رشد و افزایش چشمگیری داشته باشد.

۳۴۱ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند

وی ادامه داد: در استان ایلام حدود ۵۸ هزار نفر تحت پوشش صندوق بیمه کارکنان و ۲۲ هزار نفر تحت پوشش صندوق سایر اقشار شامل جانبازان و طلاب و خانواده های شهدا و دانشجویان هستند.

رحیمی عنوان کرد: صندوق بیمه ایرانیان نیز صندوق جدیدی است که کسانی که تمکن مالی دارند ۵۰ درصد حق بیمه یعنی حدود ۲۷۰هزار تومان پرداخت و بیمه آنی برای این افراد صادر می شود و می توانند از خدمات بیمه سلامت هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: در صندوق بیمه سلامت رایگان تمام افرادی که در این سامانه قبلا ثبت نام کردند و به طور مرتب بیمه نامه خود را تمدید و به صورت رایگان صادر می شود، اتفاقی که در این بخش بیمه سلامت رخ داده این است که طبق قانون این افرد صرفا می توانند به مراکز تشخیصی درمانی دولتی مراجعه و فقط داروها را می توانند از داروخانه های خصوصی دریافت کنند.

رحیمی عنوان کرد: در صندوق بیمه روستائیان ۲۲۳ هزار نفر تحت پوشش این بیمه هستند که از خدمات بخش دولتی و خصوصی استفاده می کنند، یکی از علمی ترین صندوق های بیمه ای ما صندوق بیمه روستائیان است زیرا هر کدام یک پزشک خانواده مشخص دارند که وضعیت جسمی بیمار را رصد می کنند و تشکیل پرونده الکترونیک دارند.

مدیر کل بیمه سلامت ایلام عنوان کرد: در مجموع ۳۴۱ هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه سلامت هستند، وظیفه بیمه سلامت خرید خدمت است و دانشگاه های علوم پزشکی و بخش خصوصی خدمات تشخیصی درمانی ارائه می دهند و ما با این نهاده قرارداد می بندیم و بر اساس ارزیابی ها نسبت به پرداخت هزینه های مردم به دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر مراکز اقدام می کنیم.

پرداخت مطالبات مراکز درمانی

وی تصریح کرد: در سال گذشته حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار بار بیمه شدگان به مراکز تشخیصی درمانی مراجعه و هزینه های آنها پرداخت شده است.

رحیمی اظهار داشت: در مجموع بیمه سلامت وکیل بیمه شدگان است، سازمان های بیمه گر به عنوان وکیل مبلغی را به بیمه شده می دهد و در موقع نیاز از این منابع استفاده کند.

وی ادامه داد: با ۲۱ دفتر پیشخوان و نمایندگی در سطح استان قرارداد بستیم، صدور دفاتر در کل این نمایندگی در کمترین زمان ممکن انجام می شود و در سال حدود ۲۲۲ هزار دفترچه توسط این بخش خصوصی صادر شده است.

رحیمی عنوان کرد: بر اساس توزیع جغرافیایی در هر استان و در هر شهرستانی دفاتری را معین برای دسترسی آسان مردم انجام گرفته است، اتفاقی که در سازمان بیمه سلامت افتاده این است که یک سازمان هوشمند و به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود و در استان ایلام شهرستان دهلران را به صورت پایلوت انتخاب کردیم که در آینده نسخ الکترونیکی تجویز کنند.

رحیمی بیان داشت: ایلام جزو استان هایی است که بیشترین درصد مراکز سطح استان تحت طرف قرارداد بیمه سلامت هستند.

وی افزود: به رغم تاخیری که در پرداخت مطالبات داشتیم هیچ گونه کاهش خدمتی وجود نداشته و با پیگیری انجام گرفته کل مطالبات سال ۹۶ مراکز تشخیصی درمانی پرداخت شده است.

رحیمی تصریح کرد: مطالیات مراکز دولتی و دانشگاهی به میزان ۷۰ درصد تا آبان ماه ۹۷ پرداخت شده است.

وی عنوان کردک همچنین مطالبات داروخانه ها تا مرداد ماه پرداخت شده و با پیگیری های به عمل آمده اولین استانی هستیم که بیشترین پرداخت را نسبت به سایر استان های کشور به مراکز بهداشتی درمانی داشتیم.