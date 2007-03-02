دلبستگی هنر بصری ایرانی به هویت ایرانی اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، احصایی که سه تابلو نقاشی او در نمایشگاه بزرگ هنرهای تجسمی به قیمت 5/3 ملیون تومان فروخته شده، به اتاق خبر ماه مهر گفت: "آثار تجسمی ایران وامدار فرهنگ غنی و ادبیات کهن این سرزمین است. به همین دلیل آثار بصری ما به لحاظ عمق موضوعات و بازتاب هویت ایرانی اسلامی حتی از آثار موسیقایی هم غنی تر است."

وی آثار به نمایش درآمده نمایشگاه بزرگ هنرهای تجسمی را نیز از این قاعده مستثنی ندانست و ادامه داد: "پیش بینی من درباره این نمایشگاه آن است که با تداوم این حرکت نمایشگاه فروش آثار تجسمی به یک حراج نظام مند و سازماندهی شده برای فروش آثار هنرمندان ایرانی در منطقه تبدیل شود."



احصایی که اثر اسماء الحسنی او ماه گذشته روی جلد کاتالوگ حراج کریستی درج شده، افزود: "اگر این اتفاق تداوم داشته باشد و از حالت ملی به منطقه ای برسد به نتیجه بهتری خواهیم رسید." از نظر این هنرمند دولت کیسه و جیب ملی است و باید از کارهای فرهنگی حمایت کند، اما در عین حال اگر مردم و بخش خصوصی وارد عرصه شوند به علت توجه بیشتری که به نتیجه کار دارند، اقدام آنها سرنوشت بهتری پیدا می کند.



فرح اصولی با یک اثر تحت عنوان "ماه در جام" در نمایشگاه بزرگ سال شرکت نمود که پیش از افتتاح نمایشگاه، اثرش به قیمت یک ملیون و 900 هزار تومان به فروش رفت. وی درباره برگزاری چنین نمایشگاههای گفت: "اگر نقاشی و هنر اروپا به رشد و بالندگی امروز خود رسیده در سایه تداومی است که حتی در بحبوحه جنگ جهانی نیز حفظ شده است. دید کلی در ایران سرمایه گذاری و حمایت دولت است. اما در برخی کشورها به خاطر قدرت بخش خصوصی در عرصه هنر، وزارت فرهنگ و هنر وجود ندارد."



طبق گفته وی، بخش هنری در آن کشورها آنقدر قوی است که حمایت ها و فروش ها و کارهای مهم توسط این بخش انجام می شود. البته این مسئولیت دولت را نفی نمی کند و برگزاری نمایشگاه بزرگ سال توسط هفت نگاه نیز به دولت نشان می دهد فضای جامعه برای حمایت از هنر آماده است و دولت نیز می تواند در این موضوع سهیم باشد.



اصولی با انتقاد از اختصاص نیافتن بودجه نیم درصدی دولت برای حمایت از بخش هنری ادامه داد: "به نظر من بخش خصوصی همیشه باید فعالیت های خود را داشته باشد. مثلا ما باید بنیادها و موزه های خصوصی را تقویت کنیم." این هنرمند درباره استمرار این نمایشگاه گفت: "اگر نمایشگاه بزرگ تجسمی سال استمرار داشته باشد همه می توانند در یک موعد مقرر در این نمایشگاه حضور داشته باشند و اثر مورد علاقه شان را خریداری کنند."



نمایشگاه تجسمی بزرگ سال تا 18 اسفندماه در فرهنگسرای نیاوران دایر خواهد بود و علاقمندان می توانند هر روز از ساعت 10 تا 19 از آن دیدن کنند.