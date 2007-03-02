واکنش اسرائیل به احتمال فروش موشک های روسی به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه،"شیمون پرز"معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگو با رادیو اسرائیل مدعی شد : تحویل سلاح به سوریه درحال حاضر به معنای تشویق این کشور برای ورود به جنگ است.

"سیلوان شالوم" وزیر امور خارجه سابق رژیم صهیونیستی نیز گفت : روسیه باید بداند که با آتش بازی می کند و این امر ممکن است به شعله ور شدن آتشی در منطقه منجر شود که تهدید کننده ثبات همه جهان خواهد بود.

وی افزود: "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه می خواهد با هرهزینه ای امپراتوری شوروی سابق را احیا کند و زیرا هرکس دشمن آمریکاست دوست وی می شود و دوستان آمریکا دشمن وی به حساب می آیند و نمی توانیم عملکرد پوتین را به گونه دیگری تفسیر کنیم.

روزنامه اسرائیلی "یدیعوت آحارنوت" امروز نوشت که اسرائیل از احتمال فروش موشک های بسیار پیشرفته روسی به سوریه نگران است.

این روزنامه افزود: این موشک های روسی می توانند زره مدرن ترین تانک ها را از بین ببرند و با اشعه لیزر و سیستم راداری خاصی هدایت می شوند به گونه ای که سیستم های دفاعی تانک ها قادر به شناسایی و رصد این موشک ها نیستند.

این درحالیست که روزنامه "الاهرام" چاپ مصر نیز به نقل از منابع سیاسی اسرائیلی نوشت: تل آویو در تلاش برای جلوگیری از اجرای قرارداد بزرگ فروش سلاح روسیه به دمشق به مبلغ یک میلیارد دلار است.

این منابع سیاسی به رادیو اسرائیل گفتند: براساس قرارداد یاد شده دمشق موشک های پیشرفته ضد هوایی از نوع اس 300 را در اختیار سوریه قرار خواهد داد که این کشور را قادر می سازد هواپیماهای اسرائیلی را در اکثر مناطق شمالی هدف قرار دهد.

رادیوی اسرائیل گفت: موضوع فروش موشک ها به سوریه در جریان تماس های تلفنی "ایهود اولمرت" نخست وزیر اسرائیل با پوتین و نیز مذاکرات "افیگدور لیبرمن" وزیر تهدیدات استراتژیک اسرائیل در هفته جاری به مسکو بررسی شده است.

از سوی دیگر، شبکه تلویزیونی دوم اسرائیل گفت که روسیه و سوریه درخصوص این قرارداد به توافق رسیده اند.