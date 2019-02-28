استقرار شعبه سیار تعزیرات حکومتی در کشتارگاه مرغ استان قزوین

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه طرح نوروزی امسال که با الویت حمایت از مصرف کننده و اقشار ضعیف، کمک به سالم سازی فضای کسب و کار، نظارت و کنترل مفید و قانونمند بر توزیع و مواجهه قانونی و قاطعانه از اهم اهداف طرح است استقرار شعبه سیار در کشتارگاه مرغ در اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار استان در ارائه ۳۰ درصد تولید گوشت مرغ به بازر مصرف با قیمت مصوب اقدام و اجرا شد.

وی تاکید کرد: درصورت ممانعت از عرضه گوشت مرغ با قیمت مصوب متخلفین احتمالی با عنوان گرانفروشی و سایرعناوین تخلفات مرتبط مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

احمدی تصریح کرد: طرح نظارتی نوروز ۹۸ به منظور مقابله با متخلفین اقتصادی از ۷ اسفندماه همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شده است و شهروندان می توانند در این ایام شکایتها و گزارشهای خود را می‌توانند به سامانه ۱۳۵ تعزیرات و ۱۲۴ سازمان صمت اعلام کنند.