به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، مراسم ترحیم و بزرگداشت عالم ربانی و فقیه پارسا آیت‌الله محمد مومن قمی عضو فقید شورای نگهبان صبح امروز (پنجشنبه) با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم که اعضای خانواده و بستگان آیت‌الله مومن، رؤسای قوای مقننه و قضائیه، رئیس مجلس خبرگان، مسئولان، علما و روحانیون و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، قاریان قرآن، آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت کردند و ذاکران اهل بیت (علیهم‌السلام) به مداحی پرداختند.

در این مراسم همچنین حجت‌الاسلام صدیقی در سخنانی با اشاره به جایگاه برجسته علم و عالِم از منظر اسلام، آیت الله مؤمن را فقیهی مبرّز و با تقوا خواند که با وجود قرار داشتن در جایگاه بلند علمی، هرگز در ادای وظایف و تکالیف خود در قبال انقلاب اسلامی کوتاهی نکرد.