AFC تولد سرمربی پرسپولیس را تبریک گفت

به گزارش خبرنگار مهر، صفحه فارسی کنفدراسیون فوتبال آسیا در فضای مجازی با انتشار عکسی از برانکو ایوانکوویچ تولد سرمربی پرسپولیس را تبریک گفت.

برانکو که در سال گذشته توانست با پرسپولیس به نایب قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا برسد توجه و جایگاه ویژه ای در بین مربیان باشگاهی آسیا پیدا کرده است تا تمام اتفاقات پیرامون پروفسور سرخ ها زیر ذره بین قرار بگیرد.

سرمربی پرسپولیس که ۲۸ فوریه ۱۹۵۴ میلادی در کرواسی به دنیا امده است در حالی شمع تولد ۶۳ سالگی اش را خاموش کرد که یکی از وفادارترین بازیکنان تیم باشگاهی وارتکس محسوب می شود. وی پس از ۱۱ سال بازی در این تیم تصمیم گرفت مربیگری اش را نیز با همین باشگاه آغاز کند.

سرمربی اسبق تیم های سگتا و ربه کا با حضور به عنوان دستیار میروسلاو بلاژویچ روی نیمکت کرواسی اسمش را در بین مربیان صاحب سبک این کشور بر سر زبان انداخت.

وی که با بلاژویچ در تیم ملی فوتبال ایران نیز همکاری داشت پس از رفتن چیرو به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد.

برانکو پس از قهرمانی با تیم ملی ایران در بازی های آسیایی ۲۰۰۴، موفق شد این تیم را به رقابت های جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان برساند.

سرمربی حال حاضر پرسپولیس سپس به دیناموزاگرب کرواسی رفت تا با این تیم نیز افتخاراتی را کسب کند.

برانکو که آشنایی کامل با فوتبال آسیا دارد با پیشنهاد چینی ها به باشگاه شاندونگ رفت و سپس مربیگری در تیم هایی نظیر الاتفاق عربستان و الوحده امارات را نیز بر عهده گرفت.

وی پس از اینکه در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴ با دیناموزاگرب به موفقیت رسید با پیشنهاد مسئولان باشگاه پرسپولیس روبرو شد تا بار دیگر به فوتبال ایران در قامت سرمربی سرخپوشان پایتخت بازگردد.

حضور برانکو در پرسپولیس باعث شد تا وی برای این تیم دو قهرمانی در لیگ برتر، نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر تا کنون کسب کند.

برانکو در حالی دهمین سال حضورش در فوتبال ایران را پشت سر می گذارد که توانسته است موفق ترین مربی خارجی تاریخ لیگ برتر ایران در رده باشگاهی نیز لقب بگیرد.